Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур

С 1 января 2026 года ГКНБ и правоохранительные органы прекратят проведение необоснованных проверок предпринимателей. Об этом заявил Камчыбек Ташиев.

По его словам, приоритетом станет защита законных прав добросовестных предпринимателей и обеспечение экономической свободы. При этом к лицам, занимающимся незаконной деятельностью, будут применяться строгие меры ответственности.

Глава ГКНБ также подчеркнул, что в 2026 году антикоррупционные мероприятия будут активизированы во всех государственных органах, в том числе в финансовом, энергетическом и горнодобывающем секторах, а также в центрах обслуживания населения.

Кыргызстан полностью избавился от ОПГ, поэтому в дальнейшем не стоит привлекать людей к ответственности якобы из-за связей с преступными группами, заявил Камчыбек Ташиев.

Заявление прозвучало 23 декабря на церемонии открытия центра отдыха ГКНБ «Кызыл-Белес» в селе Таш-Мойнок Аламудунского района Чуйской области.