Пополняйте банковские карты в приложении MegaPay без комиссии

Используйте функционал мобильного приложения MegaPay и пополняйте карточные счета шести банков Кыргызстана с баланса телефона без комиссии!
Пользователи могут осуществлять финансовые операции в своем смартфоне в режиме 24/7. Онлайн-пополнение карт избавляет абонентов от необходимости посещения отделений банков. При этом зачисление денежных средств происходит в максимально сжатые сроки, а чеки по транзакциям сохраняются в «Истории платежей».
В приложении MegaPay доступны услуги пополнения карт без комиссии:
- ОАО «Айыл Банк»;
- ОАО «Керемет Банк»;
- ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан»;
- ОАО «Оптима Банк»;
- ОАО «РСК Банк»;
- ОАО «Халык Банк Кыргызстан».
Комиссия за услуги прочих коммерческих банков КР составляет 1 процент.
Для пополнения карточных счетов необходимо:
- скачать или обновить мобильное приложение MegaPay в Google Play или App Store;
- выбрать вкладку «Снять» либо зайти в раздел «Оплата» — «Банковские услуги»;
- выбрать из списка нужный банк, ввести номер карты или карточного счета, указать желаемую сумму и подтвердить транзакцию.
Готово!