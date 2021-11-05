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Бизнес

Пополняйте банковские карты в приложении MegaPay без комиссии

Используйте функционал мобильного приложения MegaPay и пополняйте карточные счета шести банков Кыргызстана с баланса телефона без комиссии!

Пользователи могут осуществлять финансовые операции в своем смартфоне в режиме 24/7. Онлайн-пополнение карт избавляет абонентов от необходимости посещения отделений банков. При этом зачисление денежных средств происходит в максимально сжатые сроки, а чеки по транзакциям сохраняются в «Истории платежей».

В приложении MegaPay доступны услуги пополнения карт без комиссии:

  • ОАО «Айыл Банк»;
  • ОАО «Керемет Банк»;
  • ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан»;
  • ОАО «Оптима Банк»;
  • ОАО «РСК Банк»;
  • ОАО «Халык Банк Кыргызстан».

Комиссия за услуги прочих коммерческих банков КР составляет 1 процент.

Для пополнения карточных счетов необходимо:

  • скачать или обновить мобильное приложение MegaPay в Google Play или App Store;
  • выбрать вкладку «Снять» либо зайти в раздел «Оплата» — «Банковские услуги»;
  • выбрать из списка нужный банк, ввести номер карты или карточного счета, указать желаемую сумму и подтвердить транзакцию.

Готово!

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/212804/
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