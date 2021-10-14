При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение

Сегодня, 14 октября, в Детской клинической больнице № 3 Бишкека состоялось открытие обновленного ЛОР-отделения лечебного учреждения.

Ремонт был проведен по инициативе мобильного оператора MegaCom, в апреле 2021 года принявшего решение отказаться от масштабного праздника в честь 15-летия компании и в качестве спонсорской помощи перенаправить средства, заложенные на проведение юбилейных торжеств, на реновацию отделения, куда попадают маленькие пациенты со всей страны.

В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Азат Базаркулов, министр здравоохранения Кыргызской Республики Алымкадыр Бейшеналиев, руководство медицинского учреждения, а также юные кыргызстанцы, находящиеся на лечении в ДКБ № 3, для них организаторы подготовили праздничную шоу-программу.

На средства компании MegaCom в отделении установили новые окна и двери, заменили сантехнику, произвели косметический ремонт помещений, обновили напольное покрытие, модернизировали освещение и заменили электропроводку.

«MegaCom как организация, уделяющая особое внимание поддержке проектов в сфере здравоохранения, приняла решение перенаправить средства, заложенные на мероприятия в честь 15-летия отечественного оператора связи, на улучшение условий лечения детей, ведь вопрос здоровья будущего поколения кыргызстанцев актуален для каждого из нас», — отметил в своем выступлении генеральный директор компании Азат Базаркулов.

Напомним, регулярная социально-благотворительная деятельность компании MegaCom является частью корпоративной стратегии и отражает ценности организации. На протяжении 15 лет мобильный оператор оказывает всестороннюю помощь уязвимым группам населения.

MegaCom верит, что менять мир к лучшему в наших общих силах, и призывает представителей бизнеса принять эстафету добрых дел, протянув руку помощи тем, кто в ней нуждается.