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Бизнес

Студенты AUCA награждены стипендией KICB

В честь 20-летия ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» была учреждена специальная стипендия банка. По результатам конкурсного отбора выбраны и награждены 5 лучших студентов AUCA факультетов «Экономика», «Бизнес-управление» и «Прикладная математика и информатика».

На церемонии награждения лучших студентов с приветственным словом выступил председатель правления KICB Бектур Алиев.

Стипендия KICB — это наши инвестиции в будущее, поддержка талантливой молодежи — одно из важнейших направлений в рамках социальной политики банка. Мы искренне надеемся, что стипендия позволит вам получить лучшие знания и навыки для успешного построения своей карьеры в будущем.

Председатель правления KICB Бектур Алиев

Стипендия KICB — это возможность для студентов не только получить бесплатное обучение, но и построить карьеру в одном из крупнейших банков Кыргызской Республики и на практике применить свои знания по специальности.

«Банк предоставил 5 стипендий лучшим студентам 4-го курса, а после окончания учебного года примет их на работу в качестве полноценных специалистов. Мы высоко ценим наше многолетнее сотрудничество в части поддержки талантливой молодежи и благодарим KICB за предоставление такой возможности студентам АУЦА», отметила директор офиса по развитию АУЦА Бермет Турсункулова.

Поздравляем студентов и желаем дальнейших успехов и новых достижений.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/210343/
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