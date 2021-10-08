Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay

Компания MegaCom упростила процедуру удаленной идентификации пользователей мобильного приложения MegaPay. Теперь этот процесс займет у абонентов считанные секунды.
Как пройти онлайн-идентификацию:
- скачайте или обновите мобильное приложение MegaPay в Google Play или App Store;
- сделайте селфи;
- загрузите фотографию паспорта;
- введите паспортные данные: ИНН/ПИН, серию и номер.
Готово! Благодаря внедрению новых алгоритмов работы сервиса верификация информации о пользователе займет минимум времени.
Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay:
- пользователям доступен полный спектр услуг, включая государственные;
- идентифицированные пользователи могут обналичить деньги путем перевода средств на карты «Элкарт»;
- пользователи получают возможность осуществлять переводы денежных средств.
Оплачивайте с баланса телефона в приложении MegaPay более 500 услуг и сервисов быстро, удобно и безопасно.
Напомним, согласно постановлению Национального банка Кыргызской Республики, с 1 октября 2020 года идентификация пользователя является обязательным требованием для абонентов, использующих электронные кошельки.
MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!