Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay

Компания MegaCom упростила процедуру удаленной идентификации пользователей мобильного приложения MegaPay. Теперь этот процесс займет у абонентов считанные секунды.

Как пройти онлайн-идентификацию:

скачайте или обновите мобильное приложение MegaPay в Google Play или App Store;

сделайте селфи;

загрузите фотографию паспорта;

введите паспортные данные: ИНН/ПИН, серию и номер.

Готово! Благодаря внедрению новых алгоритмов работы сервиса верификация информации о пользователе займет минимум времени.

Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay:



пользователям доступен полный спектр услуг, включая государственные;

идентифицированные пользователи могут обналичить деньги путем перевода средств на карты «Элкарт»;

пользователи получают возможность осуществлять переводы денежных средств.

Оплачивайте с баланса телефона в приложении MegaPay более 500 услуг и сервисов быстро, удобно и безопасно.

Напомним, согласно постановлению Национального банка Кыргызской Республики, с 1 октября 2020 года идентификация пользователя является обязательным требованием для абонентов, использующих электронные кошельки.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!