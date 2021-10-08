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Бизнес

Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay

Компания MegaCom упростила процедуру удаленной идентификации пользователей мобильного приложения MegaPay. Теперь этот процесс займет у абонентов считанные секунды.

Как пройти онлайн-идентификацию:

  • скачайте или обновите мобильное приложение MegaPay в Google Play или App Store;
  • сделайте селфи;
  • загрузите фотографию паспорта;
  • введите паспортные данные: ИНН/ПИН, серию и номер.

Готово! Благодаря внедрению новых алгоритмов работы сервиса верификация информации о пользователе займет минимум времени.

Какие преимущества получает идентифицированный пользователь MegaPay:

  • пользователям доступен полный спектр услуг, включая государственные;
  • идентифицированные пользователи могут обналичить деньги путем перевода средств на карты «Элкарт»;
  • пользователи получают возможность осуществлять переводы денежных средств.

Оплачивайте с баланса телефона в приложении MegaPay более 500 услуг и сервисов быстро, удобно и безопасно.

Напомним, согласно постановлению Национального банка Кыргызской Республики, с 1 октября 2020 года идентификация пользователя является обязательным требованием для абонентов, использующих электронные кошельки.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/209812/
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