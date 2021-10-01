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Бизнес

MegaCom поздравил соотечественников с Международным днем пожилых людей

По доброй традиции в рамках корпоративной социальной ответственности компания MegaCom поздравила соотечественников с Международным днем пожилых людей, который ежегодно во всем мире отмечают 1 октября по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН.

Отдавая дань уважения старшему поколению кыргызстанцев, представители мобильного оператора посетили 40 пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья, состоящих на учете в районных управлениях социального развития при мэрии Бишкека. В честь знаменательной даты сотрудники MegaCom оказали нуждающимся материальную помощь на приобретение медикаментов и предметов первой необходимости, а также вручили сладкие подарки.

«Международный день пожилых людей является прекрасной возможностью выразить слова благодарности нашим пенсионерам за их многолетний добросовестный труд, богатый жизненный опыт, доброту и заботу», — заметили представители компании, пожелав кыргызстанцам крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии.

Отметим, оказание помощи уязвимым слоям населения является неотъемлемой частью социальной политики компании MegaCom. Для отечественного мобильного оператора стало доброй традицией ежегодно в преддверии Дня Победы чествовать ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников Ленинграда и узников концлагерей. Вместе с тем MegaCom регулярно оказывает поддержку сиротам и детям из малообеспеченных семей. Ежегодно на День защиты детей и Новый год воспитанники детдомов получают вкусные подарки, в свою очередь компания презентует предметы ежедневного обихода администрации учреждений. Под патронатом ЗАО «Альфа Телеком» также находятся детские учреждения здравоохранения и отдаленные школы республики.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/209052/
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