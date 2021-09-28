Состоялось торжественное открытие новых офисов KICB банка в Нарынской области

KICB сообщает о переезде сберегательных касс «Кочкор» и СК «Ат-Баши» в новые, более оснащенные здания. Банк рад приветствовать клиентов и партнеров.
Отделения оказывают весь спектр банковских услуг:
- открытие и пополнение депозитов;
- получение и погашение кредитов;
- отправка и получение денежных переводов;
- обмен валют;
- открытие международных и национальных банковских карт;
- расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
- операции с ЭЛСОМ (идентификация, снятие и другое).
Символическую красную ленту в обоих отделениях разрезали полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Нарынской области Сабыркул Ашимбаев, председатель правления Бектур Алиев, представитель Национального банка КР Сейитбек Шаршенов и представители местных властей — аким Кочкорского района Курманбек Камчыев, аким Ат-Башинского района Эмилбек Абдыкадыров.
«В этом году KICB празднует юбилей — 20 лет со дня основания. Именно благодаря доверию своих клиентов за 20 лет KICB стал одним из ведущих банков в Кыргызской Республике. Выражаем благодарность всем нашим клиентам и партнерам, которые на протяжении многих лет выбирают KICB. Мы прилагаем все усилия, чтобы оправдать ваше доверие, содействовать развитию бизнеса и улучшению благосостояния Нарынской области», — сказал председатель правления KICB Бектур Алиев.
Новые просторные операционные залы позволят обслуживать большее количество клиентов в комфортных условиях.
«Открытие нового здания KICB даст жителям региона доступ к новым технологиям, позволит совершать множество современных банковских операций. Данное событие даст возможность предоставления доступных, прозрачных и качественных финансовых услуг населению», — отметил аким Ат-Башинского района Эмилбек Абдыкадыров.
«Я являюсь клиентом банка с 2015 года, за это время ни разу не подвело качество обслуживания, сотрудники всегда оперативно решают вопросы и оказывают качественную консультацию», — рассказала жительница Кочкорского района Света Тургановна.
Высокий уровень сервиса и передовые технологии сделают обслуживание в новых отделениях комфортным и безопасным.
С полным списком отделений вы можете ознакомиться здесь.
Круглосуточный кол-центр банка: 0312 62 01 01, 0553 62 01 01.