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Бизнес

Состоялось торжественное открытие новых офисов KICB банка в Нарынской области

KICB сообщает о переезде сберегательных касс «Кочкор» и СК «Ат-Баши» в новые, более оснащенные здания. Банк рад приветствовать клиентов и партнеров.

Отделения оказывают весь спектр банковских услуг:

  • открытие и пополнение депозитов;
  • получение и погашение кредитов;
  • отправка и получение денежных переводов;
  • обмен валют;
  • открытие международных и национальных банковских карт;
  • расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
  • операции с ЭЛСОМ (идентификация, снятие и другое).

Символическую красную ленту в обоих отделениях разрезали полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Нарынской области Сабыркул Ашимбаев, председатель правления Бектур Алиев, представитель Национального банка КР Сейитбек Шаршенов и представители местных властей — аким Кочкорского района Курманбек Камчыев, аким Ат-Башинского района Эмилбек Абдыкадыров.

«В этом году KICB празднует юбилей — 20 лет со дня основания. Именно благодаря доверию своих клиентов за 20 лет KICB стал одним из ведущих банков в Кыргызской Республике. Выражаем благодарность всем нашим клиентам и партнерам, которые на протяжении многих лет выбирают KICB. Мы прилагаем все усилия, чтобы оправдать ваше доверие, содействовать развитию бизнеса и улучшению благосостояния Нарынской области», — сказал председатель правления KICB Бектур Алиев.

Новые просторные операционные залы позволят обслуживать большее количество клиентов в комфортных условиях.

«Открытие нового здания KICB даст жителям региона доступ к новым технологиям, позволит совершать множество современных банковских операций. Данное событие даст возможность предоставления доступных, прозрачных и качественных финансовых услуг населению», — отметил аким Ат-Башинского района Эмилбек Абдыкадыров.

«Я являюсь клиентом банка с 2015 года, за это время ни разу не подвело качество обслуживания, сотрудники всегда оперативно решают вопросы и оказывают качественную консультацию», — рассказала жительница Кочкорского района Света Тургановна.

Высокий уровень сервиса и передовые технологии сделают обслуживание в новых отделениях комфортным и безопасным.

С полным списком отделений вы можете ознакомиться здесь.

Круглосуточный кол-центр банка: 0312 62 01 01, 0553 62 01 01.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/208520/
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