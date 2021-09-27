На улице 9 Января в Бишкеке природный газ подадут в течение завтрашнего дня

Заполнение газопровода природным газом после ремонта было начато в срок, однако подача газа в дома жителей улицы 9 Января не началась в связи с несоответствием технике безопасности уровня давления природного газа в газопроводе, сообщили в компании «Газпром Кыргызстан». Причина — не во всех квартирах по данному участку отключены краны на вводе или выключены газовые приборы.

По данному вопросу компания уведомляла абонентов данного района о необходимости данной процедуры, а также для ускорения информирования жильцов уже обратилась в мэрию Бишкека.

«Газпром Кыргызстан» убедительно просит жильцов, проживающих по улице 9 Января, отключить краны на опусках и выключить газовые приборы — от слаженности действий всех сторон зависят сроки подачи природного газа в данном районе.