Сооснователь Kupuev Academy Аселия Купуева: Образование открыло мне мир

Два года назад в Оше открылась инновационная школа — Kupuev Academy. Ее основали кыргызстанцы, которые получили образование в американских топовых университетах и долгие годы работающие за рубежом, Аселия и Мирсаид Купуевы. Заработанные за рубежом сбережения они вложили в строительство школы, а также смогли привлечь средства на развитие от международных институциональных инвесторов, таких как Highland Capital (Бишкек, Кыргызстан) и AV Ventures (Вашингтон, США).

Соучредитель и управляющий директор Kupuev Academy Аселия Купуева в интервью 24.kg рассказала о том, почему инвестиции в образование — это самый лучший вклад в развитие экономики и в целом страны.

Фото из личного архива. Аселия Купуева

— Аселия, у вас за плечами опыт работы в McKinsey & Company. Вы строили довольно успешную карьеру за рубежом. Почему решили вернуться в Кыргызстан?

— У меня конечной целью всегда было вернуться в Кыргызстан. Это было не спонтанное решение: я всегда знала, что я вернусь. У меня тут родители, родные; я не представляю себя вне Кыргызстана. К тому моменту, когда я вернулась в Кыргызстан, я добилась успеха в профессиональной сфере. И наступил тот момент, когда начинаешь думать не только о личных и профессиональных успехах, еще и о том, что ты можешь сделать для народа, для страны. Для меня это настоящие, искренние цели.

Почему школа? Потому что, с одной стороны, это дает возможность делать добро и создавать устойчивый бизнес — с другой. А еще мой папа всю жизнь проработал в сфере образования, и нам хотелось продолжить его путь. Аселия Купуева

Знаете, что хорошо в образовании? Это то, что твое дело всегда живет. Наши ученики будут нести наше дело всю свою жизнь.

— Наверное, это еще потому, что вы сами в свое время получили хорошее образование, оно дало вам возможность познавать мир, развиваться, реализовываться...

— Я сейчас смотрю на себя, на свою жизнь и понимаю, что для меня поворотным моментом стало поступление в программу FLEX. Это был 1993-й, мне было тогда 15 лет. Мы тогда только начали открываться миру, и, кстати, это был первый выпуск FLEX. Тот год очень сильно изменил траекторию всей моей жизни, расширил мои горизонты и дал мне веру в то, что я могу добиться всего, если я буду стараться и учиться. И мне сейчас хочется дать нашим детям, детям Оша, такую же возможность, такую же веру в себя.

— И открываться миру и познавать его...

— Сейчас технологии стирают границы. Наши дети — это не только граждане Кыргызстана, они дети мира, граждане любого сообщества. Не нужно бояться, что наши дети, таланты, уезжают, все равно они вернутся. Но вернутся с багажом знаний и опыта.

Фото из личного архива. Kupuev Academy

Я долгое время работала в Кувейте, в одном из крупнейших конгломератов на Ближнем Востоке. В этой стране по государственной программе тысячами отправляют студентов учиться в Америку, Европу. Все они возвращаются. И это увеличивает степень образованности населения, обогащает их культурный мир.

— Открыть школу в Оше — это решение было продиктовано условиями рынка или был личный мотив?

— Во-первых, мне неприятно слышать, когда многие родители переезжают в Бишкек, потому как думают, что в Оше нет возможности дать детям хорошее образование. Конечно, в этом есть правда. Но в последние годы очень много частных школ открывается, и это очень отрадно. Потому что нам важно, чтобы в Кыргызстане развивались все регионы, тем более второй по величине город Ош. Ну да, и это хороший проект с точки зрения бизнеса. Где меньше конкуренции, там больше возможностей.

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— Кстати, то, что это хороший бизнес, наверное, подтверждает тот факт, что вы смогли привлечь средства от институциональных инвесторов?

— Когда мы строили наш первый кампус, мы нуждались в дополнительных средствах. Тогда мы привлекли $800 тысяч от Highland Capital. Это первый инвестиционный фонд в Кыргызстане. Это партнерство нам дало больше чем просто деньги. Они нам помогли поставить внутренние процессы, налаживать отношения с другими партнерами. Это было в 2019 году. Сейчас мы испытываем большую гордость, потому как мы не думали, что так скоро у нас появится необходимость расширяться. И сейчас мы привлекли еще $700 тысяч на строительство второго кампуса от американского инвестиционного фонда AV Ventures.

— Это, полагаю, хорошая новость не только для вашей школы, а в целом для страны, потому что, к сожалению, сейчас отсюда убегает капитал по очень многим причинам. И на фоне этого привлечь инвестиции в образование, причем от институциональных инвесторов, — думаю, большое достижение.

— Да, мы сами испытываем большое чувство оптимизма и верим, что наша страна обладает многими позитивными факторами, которые способствуют большему развитию в будущем. У нас очень молодая страна. Не секрет, что во многих развитых государствах будущее не совсем позитивно, потому что большая часть населения стареет. У нас, наоборот, большая часть населения — молодые. А молодежь всегда приносит большой рост через новые идеи, новые технологии. Этот фактор немаловажен для нас. У нас повышается потребность в образовании, как и во всем. Если в Бишкеке есть большое количество частных школ с новыми технологиями, то у нас в Оше только-только это начинается. Я думаю, что мы являемся первопроходцами.

— Насколько я знаю, вы вложили большую сумму из собственных средств на строительство школы.

— Я с 20 лет училась и работала за рубежом. У моего младшего брата аналогичная профессиональная траектория. Я окончила Лигу плюща — бизнес-школу при Дартмутском колледже. А мой младший брат Мирсаид окончил Уортонскую школу бизнеса, тоже часть Лиги плюща. Мы оба работали в Штатах. Я работала в McKinsey. Это лучшая консалтинговая компания в мире. Мирсаид работал в Lazard. Это один из самых престижных инвестиционных банков в Нью-Йорке. Все это время мы откладывали наши сбережения для инвестиций в Кыргызстан. Общий объем финансирования школы на сегодня составляет $2,8 миллиона, $1,3 миллиона из которых — наши собственные сбережения, $1,5 миллиона — инвестиции международных инвесторов. В этом заслуга образования, потому что без образования мы бы не смогли иметь такие сбережения, во-первых; во вторых, образование нам помогло выйти на контакты глобальных рынков.