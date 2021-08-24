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Бизнес

Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»

Друзья, всего несколько дней остается до долгожданного финала совместной акции «Счастливый ключ» от оператора сотовой связи MegaCom и строительной компании CAPSTROYKG.

Совсем скоро мы узнаем имя счастливого обладателя главного приза — двухкомнатной квартиры в центре Бишкека в ЖК «Ак-Марал 2».

Приглашаем всех желающих разделить с нами это счастливое событие! Итоги лотереи, которая проводилась с 1 ноября 2020 года по 31 июля 2021 года среди абонентов, регулярно пополнявших баланс абонентских номеров MegaCom и участвовавших в викторине, будут подведены 31 августа 2021 года в Парке здоровья на грандиозном праздничном мероприятии, приуроченном к 30-летию независимости Кыргызской Республики.

Вас ждет красочное шоу с участием популярных звезд и именитых ведущих Кыргызстана, а также вручение призов и подарков от организаторов. Кульминацией вечера станет объявление имени победителя акции «Счастливый ключ»!

Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Ждем вас! Начало концерта — в 18.00.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/204952/
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