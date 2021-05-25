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Бизнес

Как поступить в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики?

КГИПИ (далее INAI.kg) — вуз, специализирующийся на информационных технологиях и предоставляющий своим студентам западную программу обучения, разработанную совместно с Западно-Саксонским университетом прикладных наук Цвиккау (WHZ, Германия).

Первый курс нашего института ждет абитуриентов, которые имеют среднее общее и среднее профессиональное образование.

На последующие курсы принимаются лица, имеющие академическую справку установленного образца о незаконченном высшем профессиональном образовании или диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании различных уровней.

При зачислении нашим студентам не придется сдавать внутренние экзамены — отбор ведется строго по результатам ОРТ.

Для успешного поступления в INAI.kg абитуриенту необходимо представить следующий перечень документов:

  • сертификат ОРТ (проходной балл 110 и выше);
  • аттестат о среднем образовании;
  • две копии паспорта;
  • фото 3×4, шесть штук (с ФИО на обратной стороне);
  • приписное свидетельство (при предъявлении оригинала копия принимается);
  • медицинская справка Ф-086.

Мы рады поделиться тем, что наш преподавательский состав представлен высококвалифицированными кыргызскими и немецкими специалистами, которые ежегодно проходят стажировку в Германии, что гарантирует всем нашим студентам высокий уровень профессиональной подготовки!

Немаловажно отметить, что учебная программа не включает в себя предметы, которые не понадобятся вам в дальнейшей профессиональной карьере. Другими словами, у наших студентов есть возможность вложить все силы в свое будущее, не растрачивая столь важные ресурсы, как энергия и время, попусту!

На курсе бакалавриата вам предоставится выбор из трех передовых направлений:

  • «Программные технологии»;
  • «Веб-информатика»;
  • «Медицинская информатика».

Для получения более подробной информации об образовательной программе, университетской жизни и возможностях, предоставляемых нашим институтом, рекомендуем перейти на наш сайт: INAI.kg.

№ LD 180000899 МОиН КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/195098/
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