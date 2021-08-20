Акция от MegaCom! Два месяца безлимитного интернета всего за 2 сома

Отличная новость для школьников и студентов Кыргызстана! В преддверии начала нового учебного года мобильный оператор MegaCom рад сообщить о запуске акции «Принеси свое интернет-устройство и получи два месяца безлимитного интернета всего за 2 сома»!

Если у вас имеется собственное интернет-устройство (Wingle, роутер, модем), вы можете принести его в ближайший центр продаж и обслуживания MegaCom и подключить к выгодному тарифу «СуперБезлимитный 4G» с неограниченным объемом интернет-трафика.

Акция действует c 20 августа по 17 сентября 2021 года во всех центрах продаж и обслуживания компании (при первом подключении к тарифу «СуперБезлимитный 4G» и наличии 4G-устройства c корректным IMEI-кодом и возможностью его привязки к SIM-карте MegaCom).

При подключении в рамках акции первые 60 дней пользования тарифом предоставляются всего за 2 сома, а с 61-го дня в силу вступают стандартные условия тарифа «СуперБезлимитный 4G», где абонентская плата составляет 800 сомов за 30 дней.

Действие акции не распространяется на уже действующих абонентов MegaCom, подключенных к тарифу «СуперБезлимитный 4G». Цены указаны с учетом всех налогов. Подробности акции на сайте megacom.kg.

Воспользуйтесь выгодным предложением от MegaCom и наслаждайтесь высокоскоростным интернетом в любом месте и в любое удобное время!