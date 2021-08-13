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Бизнес

Что делать, чтобы не остаться без газа? В августе должников начнут отключать

Чтобы не остаться без газа, должникам нужно погасить имеющуюся задолженность за природный газ. Компания «Газпром Кыргызстан» уже передала письма-уведомления абонентам-должникам. В случае неуплаты основного долга в квартирах прекратят подачу газа, а частные дома обрежут от уличных газопроводов.

Акция: погасите долги и не платите пеню. Чтобы абонентам было проще погасить долги, «Газпром Кыргызстан» с августа запускает акцию, которая продлится по 31 октября 2021 года.

Если погасить задолженность полностью, компания спишет пеню за весь период неуплаты — ее можно не платить.

Не допустить обрезку от газопровода выгодно вдвойне: повторное подключение обойдется примерно в 3 тысячи сомов и будет возможно только после полной уплаты долга.

Как узнать, есть ли задолженность и пеня:

1) посмотреть в квитанции за газ;
2) позвонить в кол-центр «Газпром Кыргызстан» — 4444. С мобильного — бесплатно.

Чтобы погасить задолженность, нужно полностью оплатить сумму. Это можно сделать:

— в ЦОНах «Газпром Кыргызстан»;
— в мобильном приложении GAZPROM.KG;
— в ЦОНах MegaCom;
— через терминалы Рау24, Quickpay, «Оной», UMAI, «О! Терминал»;
— через мобильные кошельки «Элсом 2.0», MegaPay, Balance, «О! Деньги»;
— в кассах коммерческих банков;
— в отделениях «Кыргыз почтасы».

«Газпром Кыргызстан» призывает всех абонентов до 31 октября 2021 года принять участие в акции, погасить долги и не платить пеню.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/203870/
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