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Бизнес

Летняя акция «Купи котел и получи газ в подарок» продолжается

С июля 2021 года «Газпром Кыргызстан» возобновляет традиционную ежегодную акцию «Купи котел и получи газ в подарок». Чтобы получить 100 кубометров газа в подарок, нужно до 31 декабря 2021-го включительно подать заявку на газификацию в любом ЦОНе «Газпром Кыргызстан» и купить газовый котел у партнеров акции — «КЕЛЕТ» или Kazeco.

В «КЕЛЕТ» продаются котлы собственного производства, которые предназначены для домов площадью от 100 до 500 квадратных метров. Компания производит котлы высокого качества по доступной цене с 1992 года.

У Kazeco можно купить японские котлы Airfel и российские «Лемакс» с высоким КПД.

Преимущества котлов «КЕЛЕТ»:

  • большой выбор котлов в зависимости от площади дома. Они подойдут для домов площадью 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400 и 500 квадратных метров;
  • цена — от 22 тысяч 700 сомов;
  • безопасны в использовании — системы автоматики и предохранители не допустят утечки и вовремя выключат котел, если произойдет авария;
  • автоматически регулируют температуру в доме;
  • работают бесшумно;
  • горелка из жаростойкой нержавеющей стали обеспечивает безопасную и многолетнюю работу котла. Срок службы котла— 15 лет;
  • имеется встроенный фильтр газа и стабилизатор давления газа исключает его перерасход;
  • гарантийный срок — 24 месяца;
  • можно подключить теплые полы;
  • высокий КПД — от 89 процентов до 91 процента.

Преимущества котлов Airfel и «Лемакс» от Kazeco:

  • котлы Airfel и «Лемакс» подойдут для домов площадью до 250 квадратных метров;
  • цена Airfel — от 52 тысяч сомов, «Лемакс» — от 25 тысяч до 40 тысяч сомов;
  • безопасны в использовании — имеют газ-контроль и предохранительный клапан;
  • автоматически регулируют температуру в доме;
  • можно подключить теплые полы;
  • работают бесшумно;
  • в комплект включен коаксиальный дымоход, который обеспечит постоянный приток воздуха, стабильную работу котла и не загазует комнату;
  • есть циркуляционный насос, расширительный бак, вентилятор, и медные теплообменники — это повышает безопасность и снижает расход газа;
  • удобны в управлении;
  • двухконтурные;
  • очень высокий КПД — от 93 процентов и выше.

«Газпром Кыргызстан» проводит такую акцию с 2019 года. Условия понравились клиентам — за два года акцией воспользовались свыше 3 тысяч домовладельцев.

 

Адреса ЦОНов «Газпром Кыргызстан» и контакты компаний «КЕЛЕТ» и Kazeco:

Адреса и актуальные графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан», где можно подать заявку на газификацию.

Телефоны компании «КЕЛЕТ», по которым можно подробней узнать о котлах, ценах и условиях рассрочки: 0(222) 001-777; 0(312) 986-591.

Адрес компании «КЕЛЕТ», где можно купить котел: Бишкек, проспект Жибек Жолу, 26.

Телефоны компании Kazeco: 0(555) 776-688; 0(704) 776-688; 0(501) 777-888.

Адрес компании Kazeco: Бишкек, улица Элебаева, 44.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/200993/
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