Летняя акция «Купи котел и получи газ в подарок» продолжается

С июля 2021 года «Газпром Кыргызстан» возобновляет традиционную ежегодную акцию «Купи котел и получи газ в подарок». Чтобы получить 100 кубометров газа в подарок, нужно до 31 декабря 2021-го включительно подать заявку на газификацию в любом ЦОНе «Газпром Кыргызстан» и купить газовый котел у партнеров акции — «КЕЛЕТ» или Kazeco.

В «КЕЛЕТ» продаются котлы собственного производства, которые предназначены для домов площадью от 100 до 500 квадратных метров. Компания производит котлы высокого качества по доступной цене с 1992 года.

У Kazeco можно купить японские котлы Airfel и российские «Лемакс» с высоким КПД.

Преимущества котлов «КЕЛЕТ»:

большой выбор котлов в зависимости от площади дома. Они подойдут для домов площадью 100, 120, 160, 200, 250, 300, 400 и 500 квадратных метров;

цена — от 22 тысяч 700 сомов;

безопасны в использовании — системы автоматики и предохранители не допустят утечки и вовремя выключат котел, если произойдет авария;

автоматически регулируют температуру в доме;

работают бесшумно;

горелка из жаростойкой нержавеющей стали обеспечивает безопасную и многолетнюю работу котла. Срок службы котла— 15 лет;

имеется встроенный фильтр газа и стабилизатор давления газа исключает его перерасход;

гарантийный срок — 24 месяца;

можно подключить теплые полы;

высокий КПД — от 89 процентов до 91 процента.

Преимущества котлов Airfel и «Лемакс» от Kazeco:

котлы Airfel и «Лемакс» подойдут для домов площадью до 250 квадратных метров;

цена Airfel — от 52 тысяч сомов, «Лемакс» — от 25 тысяч до 40 тысяч сомов;

безопасны в использовании — имеют газ-контроль и предохранительный клапан;

автоматически регулируют температуру в доме;

можно подключить теплые полы;

работают бесшумно;

в комплект включен коаксиальный дымоход, который обеспечит постоянный приток воздуха, стабильную работу котла и не загазует комнату;

есть циркуляционный насос, расширительный бак, вентилятор, и медные теплообменники — это повышает безопасность и снижает расход газа;

удобны в управлении;

двухконтурные;

очень высокий КПД — от 93 процентов и выше.

«Газпром Кыргызстан» проводит такую акцию с 2019 года. Условия понравились клиентам — за два года акцией воспользовались свыше 3 тысяч домовладельцев.

Адреса ЦОНов «Газпром Кыргызстан» и контакты компаний «КЕЛЕТ» и Kazeco:

Адреса и актуальные графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан», где можно подать заявку на газификацию.

Телефоны компании «КЕЛЕТ», по которым можно подробней узнать о котлах, ценах и условиях рассрочки: 0(222) 001-777; 0(312) 986-591.

Адрес компании «КЕЛЕТ», где можно купить котел: Бишкек, проспект Жибек Жолу, 26.

Телефоны компании Kazeco: 0(555) 776-688; 0(704) 776-688; 0(501) 777-888.

Адрес компании Kazeco: Бишкек, улица Элебаева, 44.