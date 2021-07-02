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Бизнес

Пополняйте MBank online через мобильное приложение MegaPay без комиссии!

Вы просили — мы сделали! Оператор сотовой связи MegaCom расширяет границы и увеличивает лимиты для активных пользователей MBank online.

Отныне максимальная сумма разового пополнения банкинга через мобильное приложение MegaPay составляет не 5 тысяч, а 15 тысяч сомов. При этом пополнение MBank online с помощью мобильного приложения MegaPay осуществляется БЕЗ КОМИССИИ!

Воспользоваться всеми преимуществами MegaPay легко и просто! Для этого:

  • скачайте или обновите приложение MegaPay в Google Play или App Store;
    • пройдите идентификацию;
    • и откройте для себя возможность пополнения MBank online с нулевой комиссией.

Также пользователям мобильного приложения MegaPay доступна функция погашения кредитов ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН». Комиссия за услугу составляет всего 5 сомов.

MegaPay — плати с баланса телефона!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199668/
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