Пополняйте MBank online через мобильное приложение MegaPay без комиссии!

Вы просили — мы сделали! Оператор сотовой связи MegaCom расширяет границы и увеличивает лимиты для активных пользователей MBank online.

Отныне максимальная сумма разового пополнения банкинга через мобильное приложение MegaPay составляет не 5 тысяч, а 15 тысяч сомов. При этом пополнение MBank online с помощью мобильного приложения MegaPay осуществляется БЕЗ КОМИССИИ!

Воспользоваться всеми преимуществами MegaPay легко и просто! Для этого:

скачайте или обновите приложение MegaPay в Google Play или App Store; пройдите идентификацию; и откройте для себя возможность пополнения MBank online с нулевой комиссией.



Также пользователям мобильного приложения MegaPay доступна функция погашения кредитов ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН». Комиссия за услугу составляет всего 5 сомов.

MegaPay — плати с баланса телефона!