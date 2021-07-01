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Бизнес

Акция! Сейфовые ячейки со скидкой 50 процентов

Для всех, кто задается вопросом, как сохранить свои ценные вещи, KICB предлагает услуги по аренде индивидуальных банковских ячеек для хранения ценных бумаг, наличных денежных средств, в том числе иностранной валюты, документов и иных ценностей, а также для расчетов по сделкам с недвижимостью.

Хранить ценности и документы стало не только надежно, но и выгодно!

Только на период с 1 июля по 31 августа 2021 года в филиале «Орто-Сай» действует акция на аренду сейфовых ячеек. Не упустите возможность арендовать индивидуальный банковский сейф со скидкой 50 процентов от базового тарифа.

Хранение ценностей в сейфовых ячейках это:

  • Надежно — банк обеспечивает сохранность ваших ценностей, используя для этого современные меры безопасности.
  • Анонимно и конфиденциально — о содержимом ячеек будете знать только вы.
  • Доступно — чем больше срок аренды ячейки, тем ниже ее стоимость в расчете на один день.

Помимо аренды сейфовой ячейки клиентам доступны такие дополнительные услуги, как:

  • пересчет и проверка подлинности банкнот;
  • вакуумная упаковка денежных средств и другое.

Бесплатно предоставляется специальная техника для пересчета банкнот.

Депозитарии оборудованы многоуровневой системой безопасности, включая современные средства защиты, которые полностью обеспечивают сохранность переданного на хранение имущества.

График работы филиала «Орто-Сай»:

  • понедельник — воскресенье;
  • операционный день: 8.00 — 17.00;
  • кредитный отдел: 8.00 — 18.00;
  • обеденный перерыв: 12.00 — 13.00.

Телефон: 0312 90 20 21.

C 1 июня для удобства населения часть отделений перешли на летний график и продлили часы работы. С полным списком отделений вы можете ознакомиться здесь.

Круглосуточный кол-центр банка: 0312 62 01 01, 0553 62 01 01.

Справка: ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) было создано в 2001 году, имеет сеть из более 40 отделений по всей стране, предоставляющих полный спектр банковских услуг. По итогам 2018 и 2019 годов KICB стал обладателем одной из самых престижных премий «Лучший банк года» по версии журнала The Banker издательства Financial Times.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199566/
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