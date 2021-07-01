Акция в ТРЦ Tommi Mall! Скидки до 100 процентов на VIP-номера MegaCom

По многочисленным просьбам абонентов мобильный оператор MegaCom возобновляет акцию в недавно открывшемся центре продаж и обслуживания компании в торгово-развлекательном центре Tommi Mall.

Не упустите возможность приобрести VIP-номера MegaCom категорий «Серебро», «Золото» и «Платина» со скидкой до 100 процентов! Акция действует с 1 по 14 июля 2021 года.

Как воспользоваться скидкой в офисе MegaCom в Tommi Mall?

Для получения 100 процентов скидки (стоимость – 0 сомов ) на номера категории «Серебро» абоненту достаточно подключить один из следующих 28-дневных пакетов тарифной линейки «Интернет»: «Интернет Эконом», «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно».

(стоимость – ) на номера категории абоненту достаточно подключить один из следующих 28-дневных пакетов тарифной линейки «Интернет»: «Интернет Эконом», «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно». Скидка 100 процентов (стоимость – 0 сомов ) на «Золотые» номера доступна для абонентов, подключившихся к любому из четырехнедельных пакетов «Интернет Безлимит» или «Все Безлимитно».

(стоимость – ) на номера доступна для абонентов, подключившихся к любому из четырехнедельных пакетов «Интернет Безлимит» или «Все Безлимитно». Скидка 80 процентов (стоимость – 1 тысяча 500 сомов) на номера категории «Платина 7500» действует при подключении к пакету «Все Безлимитно».

Подробнее о пакетах тарифного плана «Интернет» читайте на официальном сайте компании.

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