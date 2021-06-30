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Бизнес

Грандиозные скидки на красивые номера в честь открытия новых офисов MegaCom

Компания MegaCom рада сообщить об открытии новых центров продаж и обслуживания в городе Джалал-Абаде и селе Бургонду! В честь этого знаменательного события мобильный оператор объявляет о проведении праздничной акции.

При обращении в новые офисы, расположенные по адресам: город Джалал-Абад, улица Ленина, 57 и село Бургонду, улица Маданият, абонентам предоставляется скидка от 80 до 100 процентов на номера категорий «Серебро», «Золото» и «Платина» при условии подключения к одному из 28-дневных пакетов тарифных планов «Интернет» и «Звонки».

Как воспользоваться скидкой?

  • Серебряный номер можно получить со скидкой 100 процентов (стоимость — 0 сомов) при подключении к одному из следующих пакетов: «Интернет Регион 325», «Интернет Эконом 395», «Интернет Стандарт 495», «Интернет Безлимит 750», «Все Безлимитно 980», «Звонки Эконом 225», «Звонки Билим 285», «Звонки Стандарт 300» или «Звонки МАХ 360».
  • Скидка 100 процентов (стоимость — 0 сомов) на «Золотые» номера доступна для абонентов, подключившихся к любому из четырехнедельных пакетов: «Интернет Безлимит 750» или «Все Безлимитно 980».
  • Номера категории «Платина» со скидкой 80 процентов  (стоимость — 1500 сомов) можно приобрести при подключении к пакету «Все Безлимитно 980».

И это еще не все! При покупке одновременно двух и более SIM-карт, подключенных к одному из вышеперечисленных тарифных пакетов, абонентов ожидают приятные сюрпризы в виде сувенирной продукции от компании MegaCom.

Акция стартует 1 июля и продлится до 10 июля 2021 года.

Подробнее об условиях подключения пакетов тарифного плана «Интернет» и «Звонки» читайте на официальном сайте компании MegaCom.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/199380/
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