Грандиозные скидки на красивые номера в честь открытия новых офисов MegaCom

Компания MegaCom рада сообщить об открытии новых центров продаж и обслуживания в городе Джалал-Абаде и селе Бургонду! В честь этого знаменательного события мобильный оператор объявляет о проведении праздничной акции.

При обращении в новые офисы, расположенные по адресам: город Джалал-Абад, улица Ленина, 57 и село Бургонду, улица Маданият, абонентам предоставляется скидка от 80 до 100 процентов на номера категорий «Серебро», «Золото» и «Платина» при условии подключения к одному из 28-дневных пакетов тарифных планов «Интернет» и «Звонки».

Как воспользоваться скидкой?

Серебряный номер можно получить со скидкой 100 процентов (стоимость — 0 сомов) при подключении к одному из следующих пакетов: «Интернет Регион 325», «Интернет Эконом 395», «Интернет Стандарт 495», «Интернет Безлимит 750», «Все Безлимитно 980», «Звонки Эконом 225», «Звонки Билим 285», «Звонки Стандарт 300» или «Звонки МАХ 360».

можно получить со (стоимость — 0 сомов) при подключении к одному из следующих пакетов: «Интернет Регион 325», «Интернет Эконом 395», «Интернет Стандарт 495», «Интернет Безлимит 750», «Все Безлимитно 980», «Звонки Эконом 225», «Звонки Билим 285», «Звонки Стандарт 300» или «Звонки МАХ 360». Скидка 100 процентов (стоимость — 0 сомов) на «Золотые» номера доступна для абонентов, подключившихся к любому из четырехнедельных пакетов: «Интернет Безлимит 750» или «Все Безлимитно 980».

Номера категории «Платина» со скидкой 80 процентов (стоимость — 1500 сомов) можно приобрести при подключении к пакету «Все Безлимитно 980».

И это еще не все! При покупке одновременно двух и более SIM-карт, подключенных к одному из вышеперечисленных тарифных пакетов, абонентов ожидают приятные сюрпризы в виде сувенирной продукции от компании MegaCom.

Акция стартует 1 июля и продлится до 10 июля 2021 года.

Подробнее об условиях подключения пакетов тарифного плана «Интернет» и «Звонки» читайте на официальном сайте компании MegaCom.