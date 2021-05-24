В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности

Кыргызская Республика в лице Государственной налоговой службы при Министерстве экономики и финансов КР и оператора национальной системы маркировки товаров в КР — ЗАО «Альфа Телеком» — с 20 мая 2021 года приступила к выдаче кодов маркировки для производителей и экспортеров отдельных групп товаров легкой промышленности КР, поставляющих текстильную продукцию в Российскую Федерацию. Выдаваемые коды маркировки генерируются информационной системой РФ и предоставляются ЗАО «Альфа Телеком» в рамках межоператорского обмена.

Какие товары легкой промышленности подлежат маркировке при экспорте в РФ?

предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи (ТНВЭД- 4203 10 000);

блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек (ТНВЭД- 6106);

пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков (ТНВЭД- 6201);

пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек (ТНВЭД- 6202);

белье постельное, столовое, туалетное и кухонное (ТНВЭД- 6302).

Как получить коды маркировки?

Производителям и экспортерам отдельных групп товаров легкой промышленности КР, поставляющим маркируемые товары в Российскую Федерацию до заключения договора с ЗАО «Альфа Телеком» на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота текстильной продукции, необходимо вступить в Ассоциацию предметной нумерации GS1 Kyrgyzstan для получения GTIN-кодов. Договоры с ЗАО «Альфа Телеком» можно заключить в Центрах обслуживания населения и получить доступ в систему, в которой производится заказ кодов маркировки, регистрируются их нанесение на товар и его отгрузка.

Адреса центров обслуживания для заключения договоров:

Бишкек:

микрорайон «Восток-5», проспект Чуй, д. 32/б, около ТЦ «Изумруд»;

улица Кожевенная, рынок «Дордой», 15 проход, контейнер № 60-61 («Мир обуви»);

проспект Чуй, 204, ТЦ «Берекет Гранд», 0 этаж;

проспект Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, этаж 0;

Ош:

проспект Масалиева, 2 (ориентир — памятник Каныкей);

Кара-Суу:

улица Бакиева б/н (ориентир — школа-интернат имени К. Жакыпова).

Какова стоимость кода?

Стоимость кода маркировки в Российской Федерации утверждена постановлением правительства РФ № 577 от 8 мая 2019 года и составляет 60 российских копеек с учетом НДС. Оплата производится в кыргызских сомах по курсу НБ КР.

С дополнительной информацией по маркировке товаров можно ознакомиться на официальном сайте системы «Текшер»: https://main.teksher.kg, а также по номеру 0 999 333 999.