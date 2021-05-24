10:43
USD 83.78
EUR 102.41
RUB 1.14
Бизнес

В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности

Кыргызская Республика в лице Государственной налоговой службы при Министерстве экономики и финансов КР и оператора национальной системы маркировки товаров в КР — ЗАО «Альфа Телеком» — с 20 мая 2021 года приступила к выдаче кодов маркировки для производителей и экспортеров отдельных групп товаров легкой промышленности КР, поставляющих текстильную продукцию в Российскую Федерацию. Выдаваемые коды маркировки генерируются информационной системой РФ и предоставляются ЗАО «Альфа Телеком» в рамках межоператорского обмена.

Какие товары легкой промышленности подлежат маркировке при экспорте в РФ?

  • предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи (ТНВЭД- 4203 10 000);
  • блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек (ТНВЭД- 6106);
  • пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков (ТНВЭД- 6201);
  • пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек (ТНВЭД- 6202);
  • белье постельное, столовое, туалетное и кухонное (ТНВЭД- 6302).

Как получить коды маркировки?

Производителям и экспортерам отдельных групп товаров легкой промышленности КР, поставляющим маркируемые товары в Российскую Федерацию до заключения договора с ЗАО «Альфа Телеком» на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота текстильной продукции, необходимо вступить в Ассоциацию предметной нумерации GS1 Kyrgyzstan для получения GTIN-кодов. Договоры с ЗАО «Альфа Телеком» можно заключить в Центрах обслуживания населения и получить доступ в систему, в которой производится заказ кодов маркировки, регистрируются их нанесение на товар и его отгрузка.

Адреса центров обслуживания для заключения договоров:

Бишкек:

  • микрорайон «Восток-5», проспект Чуй, д. 32/б, около ТЦ «Изумруд»;
  • улица Кожевенная, рынок «Дордой», 15 проход, контейнер № 60-61 («Мир обуви»);
  • проспект Чуй, 204, ТЦ «Берекет Гранд», 0 этаж;
  • проспект Айтматова, 3, ТЦ Asia Mall, этаж 0;

Ош:

  • проспект Масалиева, 2 (ориентир — памятник Каныкей);

Кара-Суу:

  • улица Бакиева б/н (ориентир — школа-интернат имени К. Жакыпова).

Какова стоимость кода?

Стоимость кода маркировки в Российской Федерации утверждена постановлением правительства РФ № 577 от 8 мая 2019 года и составляет 60 российских копеек с учетом НДС. Оплата производится в кыргызских сомах по курсу НБ КР.

С дополнительной информацией по маркировке товаров можно ознакомиться на официальном сайте системы «Текшер»: https://main.teksher.kg, а также по номеру 0 999 333 999.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/194939/
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
Акция «Щедрый май» от MegaCom! Скидки до 100 процентов на красивые номера
Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и студентов
Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч
MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
MegaPay подключай — карту Visa получай
Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в несколько кликов
Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов!
Подготовьтесь к ОРТ в приложении MEGA24
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один магазин торговой сети Globus В Бишкеке открылся еще один магазин торговой сети Globus
Казахстанская компания &laquo;Азияпэй&raquo; комментирует ситуацию с&nbsp;регистрацией в&nbsp;НБ&nbsp;КР Казахстанская компания «Азияпэй» комментирует ситуацию с регистрацией в НБ КР
Кыргызстанцы продолжают выигрывать в&nbsp;лотерею! Впереди финальные розыгрыши! Кыргызстанцы продолжают выигрывать в лотерею! Впереди финальные розыгрыши!
Эксперты и&nbsp;бизнес о&nbsp;цифровизации налоговых процедур в&nbsp;Кыргызстане Эксперты и бизнес о цифровизации налоговых процедур в Кыргызстане
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
Казахстанская компания &laquo;Азияпэй&raquo; комментирует ситуацию с&nbsp;регистрацией в&nbsp;НБ&nbsp;КР Казахстанская компания «Азияпэй» комментирует ситуацию с регистрацией в НБ КР
&laquo;Бир өлкө&nbsp;&mdash; бир кыял&raquo;. Очередная предвыборная кампания или... «Бир өлкө — бир кыял». Очередная предвыборная кампания или...
Акция &laquo;Щедрый май&raquo; от&nbsp;MegaCom! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;красивые номера Акция «Щедрый май» от MegaCom! Скидки до 100 процентов на красивые номера
24 мая, понедельник
10:42
За выходные доллар в Кыргызстане подешевел на 50 тыйынов За выходные доллар в Кыргызстане подешевел на 50 тыйыно...
10:39
Руслан Сахбетов стал серебряным призером чемпионата Азии по пауэрлифтингу
10:36
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 мая
10:34
В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
10:32
Мээрбек Мискенбаев просит лишить статуса экс-президента Сооронбая Жээнбекова