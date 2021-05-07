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Бизнес

Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы

Традиционно на протяжении 15 лет MegaCom как социально ориентированная компания активно поддерживает ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей и кыргызстанцев, переживших блокаду Ленинграда.

2021 год не стал исключением — накануне 76-й годовщины Великой Победы представители сотового оператора во главе с генеральным директором ЗАО «Альфа Телеком» Азатом Базаркуловым навестили героев ВОВ, чтобы поздравить с наступающим 9 Мая. От имени мобильного оператора им были вручены праздничные угощения и традиционно оказана материальная помощь.

Ветераны поделились с гостями из MegaCom воспоминаниями о том, что им пришлось пережить в годы Великой Отечественной войны. Так, например, минометчик Касымалы Осмонов, воевавший на Волховском фронте, рассказал об участии в прорыве Блокады Ленинграда и освобождении Польши и Австрии. Великую Победу наш отважный соотечественник встретил в Вене. Не менее эмоциональными оказались воспоминания Михаила Бархатова, который воевал в составе войск Калининского фронта и дошел до Берлина.

«Для нас большая честь поздравить героев Великой Отечественной войны — людей, которые в далекие 1941-1945 годы бесстрашно сражались за Родину, защищая страну от фашистов, — отметил, обращаясь к ветеранам, генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком» Азат Базаркулов. — От всего сердца позвольте сказать вам спасибо за смелость и отвагу, за мирное небо над головой. Желаем счастья, крепкого здоровья и долголетия».

В свою очередь ветераны поблагодарили гостей за проявленное внимание, отметив, что мобильный оператор MegaCom всегда помнит о тех, кто ценой собственной жизни и здоровья ковал Великую Победу.

Никто не забыт, ничто не забыто!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/193317/
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