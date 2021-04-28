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Бизнес

MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы

Праздновать юбилей можно по-разному. Например, устроить грандиозную вечеринку или концерт, потратив на веселое и шумное событие немалую сумму. Но в MegaCom решили иначе.

По случаю 15-летия отечественного сотового оператора связи, которое MegaCom отмечает сегодня, 28 апреля, коллектив ЗАО «Альфа Телеком» принял решение отказаться от масштабного праздника в честь Дня рождения для абонентов и в качестве спонсорской помощи перенаправить средства, заложенные на проведение юбилея, на ремонт ЛОР-отделения столичной Третьей детской больницы, куда попадают маленькие пациенты со всей страны. Ремонтные работы начнутся в самое ближайшее время.

«Мы благодарим компанию MegaCom за внимание, заботу о здоровье подрастающего поколения и проявленную инициативу в решении поддержать нашу больницу, отремонтировав одно из ее отделений, — отметил главный врач Детской клинической больницы № 3 города Бишкека Акылбек Маманов. — Коллектив нашей организации поздравляет MegaCom с 15-летием. Желаем, чтобы вашей передовой компании неизменно сопутствовала удача, а сотрудники всегда были здоровы!»

MegaCom верит, что менять мир к лучшему — в наших общих силах, и призывает крупные компании Кыргызстана принять эстафету значимых добрых дел! Ведь вопрос здоровья нации и будущего поколения сейчас особенно актуален.

MegaCom — 15 лет объединяя страну!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/191906/
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