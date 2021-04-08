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Бизнес

Как стать примером для других и быть здоровым

«Стань примером!» — таков был лозунг ежегодного весеннего полумарафона «Бакай Банк Жаз Деми — 2021», на котором сотрудники Мобильного оператора О! были представлены самой большой командой. Спортсмены компании были заявлены в каждой дистанции на 5, 10 и 21,1 километра, и каждый себя преодолел.

«В первую очередь стала примером для себя самой, — делится эмоциями Алтынай Дербишева. — Впервые приняла участие в забеге, хотела проверить свои физические возможности и, конечно, добежать до финиша, чтобы получить заветную медальку. Понравились особая атмосфера, безумная поддержка коллег и отличное настроение всех участников!»

«Мы получили заряд положительных эмоций, успешно преодолели дистанцию. Для меня это победа! А то, что нас, маджентовых, было очень много, придавало еще больше силы и уверенности»,  говорит Рысбек Докдурбеков.


Мероприятие было приурочено ко Дню Бишкека и собрало всех любителей бега. В Кыргызстан приехали гости из Казахстана, Узбекистана, России, Италии, США, Великобритании. Традиционным местом проведения забега стала аэропортинская трасса. Стартовали и финишировали спортсмены возле мемориального комплекса «Аска-Таш». Забег был проведен в соответствии со всеми требованиями, связанными с эпидемиологической ситуацией.

Команда О! благодарит организаторов Nomad Sport за масштабное спортивное событие и поздравляет всех с началом бегового сезона!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/189211/
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