«Яндекс Go» организовал в Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к сервису

В Бишкеке появился пункт, где водители партнеров сервиса «Яндекс Go» могут бесплатно продезинфицировать автомобили. Это убивает большинство вирусов на поверхностях машины и не дает им распространиться.

Любой подключенный к платформе водитель вне зависимости от тарифа может бесплатно воспользоваться услугой столько раз, сколько необходимо.

Для этого достаточно приехать в пункт дезинфекции на машине, и сотрудник проверит ее наличие в базе. Также у водителей есть возможность записаться на определенное время по телефону.

Пункт дезинфекции работает ежедневно с 9.00 до 18.00 в будни. Дезинфекция проводится качественными моющими средствами в два этапа и занимает примерно пять минут. Обрабатываются панели, руль, ручки двери и другие поверхности. Затраты на дезинфекцию полностью компенсирует «Яндекс Go».