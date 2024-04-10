Водитель «Яндекс Go» помог беременной женщине избежать родов в автомобиле

В Чуйской областии беременная женщина и ее дочь заказали такси, чтобы доехать до роддома. Однако столкнулись с неожиданной ситуацией — роды начались прямо в машине. Что было дальше, 24.kg рассказал водитель-партнер «Яндекс Go» Алишер Полотов.

Алишер сказал, что тот день был обычным для него. По дороге домой он решил взять заказ. Оказалось, что нужно отвезти беременную женщину и ее дочь в роддом. Позже водитель заметил, что женщине становится плохо, и спросил, все ли с ней в порядке. В ответ она попросила довезти ее как можно скорее, если есть такая возможность.

«Я понял, что до роддома доехать мы точно не успеем. Остановился у ближайшего медучреждения и побежал за врачом. Вскоре я привел доктора, он оказал женщине помощь. К этому времени подъехала карета скорой помощи и беременную увезли в роддом», — отметил Алишер Полотов.

Водитель такси подчеркнул, что через несколько часов после произошедшего ему позвонила дочь роженицы и сообщила, что ее мама благополучно родила девочку, и поблагодарила Алишера за помощь.