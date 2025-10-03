Таксист и нападающий: история Жыргалбека Мамбетова

Утренний Бишкек встречает шумом улиц, сигналами машин и голосами людей. Но для Жыргалбека Мамбетова он ощущается иначе. Мужчина не слышит с рождения. Впрочем, эта особенность не мешает ему ставить перед собой цели и достигать их — в спорте, работе, жизни.

Жыргалбек родился на Иссык-Куле, вырос в Бишкеке, здесь же окончил школу, а в 2012 году поступил на автоэлектрика. Признает, учеба давалась непросто.

«Было сложно, потому что преподаватели не обладали жестовым языком. Нас в группе было три человека. На экзаменах было непросто: никто нам толком ничего не объяснял», — вспоминает мужчина.

Получив диплом, молодой специалист пытался устроиться на работу по профессии, но его не приняли. Пришлось искать варианты. Он работал на автомойке, стройке, в швейном цеху. Некоторое время жил в Москве, трудился на строительной площадке. Позже отправился в Европу, где работал грузчиком на складе.

«Найти работу трудно. В основном никуда не берут, потому что не хотят нести ответственность и не понимают, как работать с глухонемыми», — признается Жыргалбек.

Поиски себя

Вернувшись в Кыргызстан, Жыргалбек снова начал искать работу. К тому моменту у него уже была семья: в 2017-м женился, а через год родилась дочка.

«Друзья посоветовали устроиться в такси. Теперь я работаю как все. В день зарабатываю 5-6 тысяч. Заказ приходит — вижу сигнал на телефоне. Пассажиры знают обо мне из приложения «Яндекс Go» и карточки в салоне. Если нужно, они всегда могут обратиться в поддержку», — рассказывает мужчина.

По его словам, пассажиры реагируют по-разному. Есть те, кто относится с пониманием. Но бывают и те, кто сталкивается с глухим водителем впервые — могут возмутиться, повести себя грубо. Однако позитивных моментов в работе больше. В Бишкеке у Жыргалбека достаточно много коллег.

«У нас есть своя группа глухих водителей. Примерно 40 моих друзей работают в такси. Мы поддерживаем друг друга, делимся опытом и новостями», — говорит он.

От дворового поля до сборной

Помимо работы, в жизни Жыргалбека важное место занимает спорт — плавание, волейбол, теннис. Но главное увлечение — футбол, в который он играет уже 24 года. Усердные тренировки привели его в молодежную сборную Кыргызстана по мини-футболу среди глухих.

«Наша команда участвует в международных соревнованиях: играли в России, Узбекистане, Казахстане, Малайзии. Сейчас они находятся на сборах на Иссык-Куле. Я еду к ним. Нас ждет дружественный турнир», — делится мужчина.

Есть особенная мечта

Пока что Жыргалбек работает в такси на арендованной машине, но у него есть цель — накопить на свою. Есть и более масштабная мечта — стать фермером.

«Мы с отцом давно думали об этом. Пробовал разную работу, чтобы накопить и создать свою небольшую ферму. В будущем хочу работать с животными. Но сперва надо накопить на машину, и потом уже будет проще», — делится планами собеседник.

Семья для него остается главной поддержкой. Жена всегда рядом, родители, братья и сестры тоже помогают.

«Они главная мотивация для меня. Я не знаю, что будет в будущем, но всегда строю далеко идущие планы», — заключает Жыргалбек.