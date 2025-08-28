В Кыргызстане начнут автоматически удерживать налоги с таксистов и курьеров

С 1 сентября в Кыргызстане сервисы такси и служб доставки начнут удерживать налоги и страховые взносы с доходов своих исполнителей. Это требование закреплено в поправках к Налоговому кодексу. Новая норма касается всех информационных систем, через которые заказы получают водители такси, курьеры и перевозчики грузов.

По мнению экспертов, мера поможет вывести сектор из тени, обеспечить социальную защиту исполнителей информационных систем и пополнить бюджет. Кыргызстан тем самым встраивается в общемировую тенденцию регулирования этой сферы.

Что поменялось?

Изменения, о которых идет речь, были внесены в статью 201 Налогового кодекса Кыргызской республики. Поправка гласит:

«Доход, полученный физическим лицом от осуществления деятельности с использованием информационной системы налогового агента, применяемой для заказа перевозки пассажиров и грузов, услуг службы такси и курьерской услуги, принадлежащий налоговому агенту, но не находящимся с ним в трудовых отношениях, приводит к возникновению у налогового агента обязанности уплаты подоходного налога».

Прежде водители и курьеры платили налоги самостоятельно — чаще всего через патент, реже в качестве индивидуальных предпринимателей. У большинства работников сферы попросту не формировались пенсионные накопления. Многие и вовсе работали без оформления и не платили ничего.

Теперь же водителям и курьерам больше не нужно будет покупать патент или подавать декларацию. Налоговые обязательства возлагаются на информационные системы. Они будут перечислять деньги в бюджет и соцфонд, а также отчитываться по налогам. Сервис удерживает 1 процент подоходного налога и 1 процент страховых взносов с каждой выплаты.

«Большой плюс в том, что эти поправки увеличивают налоговую базу. Не секрет, что сегодня очень много таксистов и курьеров, и это сфера с большой текучестью кадров и очень большим охватом. Для одних это постоянный заработок, для других - частичная занятость: студенты работают курьерами, когда есть время, государственные служащие выходят на смены только в выходные. Проследить за каждым, уплачивает ли он подоходный налог, практически невозможно.

Государство приняло верное решение, определив налоговым агентом информационные системы. У этих сервисов есть возможность четко фиксировать, кому и какой доход выплачивается и какой налог должен удерживаться с этих выплат. Это удобно и правильно», — говорит председатель Палаты налоговых консультантов Татьяна Ким.

Идем по международному пути

Изменения, произошедшие в налоговом администрировании Кыргызстана — это международная тенденция. Отечественные законотворцы перенимают рабочие инструменты и позитивный опыт налогового законодательства стран с прогрессивной экономикой. Так, еще в прошлом году Европейский союз принял Пакет о платформенной занятости, охватывающий более 28 миллионов исполнителей. Сервисы вроде Uber Eats и Glovo теперь обязаны удерживать налоги. По таким же принципам работают агрегаторы в Сингапуре и многих других странах.

Отметим, что схожая с отечественной система налогообложения для водителей и курьеров с прошлого года действует и в соседнем Казахстане.

«Безусловно, мы не первые. Это общая мировая тенденция. Просто потому, что другого разумного и логичного пути нет. Таким образом, мы освобождаем от налогового риска сервисы, службы доставки и таксопарки, которые у ним подключились, а также самих таксистов или курьеров», — подчеркивает Татьяна Ким.

Для Кыргызстана введение налоговых агентов среди информационных систем — это способ одновременно легализовать быстро растущий сектор и укрепить социальную защиту тысяч людей. Сегодня такие сервисы, как «Яндекс Go», inDrive и Glovo, выполняют сотни тысяч заказов в месяц. Даже небольшой налог с каждой поездки способен приносить миллионы в бюджет. Новый порядок делает сбор платежей автоматическим. Для государства это упрощение администрирования и снижение издержек на контроль, для бизнеса — единые прозрачные правила, для граждан — защита и легальный статус. Если модель заработает без сбоев, ее можно будет распространить и на другие сегменты цифровой экономики — от маркетплейсов до фриланса и аренды жилья.