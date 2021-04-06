Снижение вреда. Как развитые страны решают проблему табачной зависимости

В Кыргызстане традиционные сигареты курят около 50 процентов трудоспособных мужчин в возрасте до 70 лет. При этом 46 процентов от числа всех курильщиков в стране хоть раз в жизни пытались побороть вредную привычку и отказаться навсегда от никотиновой зависимости. Однако зачастую сделать это затруднительно, так как табакозависимость включает, кроме никотиновой, еще и психологическую и поведенческую составляющие.

Концепция снижения вреда — современная парадигма, к которой стремятся все развитые государства мира. Ее принцип — предложить тем, кто не может отказаться от вредной привычки, альтернативы с меньшим риском для здоровья.

Опыт Великобритании, Японии, США, Норвегии, Швеции показывает, как значительно снизить вред от классического курения и сохранить здоровье нации через альтернативные никотиновые продукты.

Пластырь или...

Системы нагревания табака и электронные сигареты появились сравнительно недавно, и споры вокруг них все еще ведутся. Однако тот факт, что альтернативное курение по сравнению с классическим менее вредно, уже доказан.

По словам президента Противоракового общества России и приглашенного профессора Оксфордского университета Дэвида Заридзе, электронные альтернативы гораздо эффективнее при отказе от курения, чем никотинзаместительная терапия в виде пластырей и жевательной резинки, так как сохраняется привычный ритуал. Еще один важный нюанс заключается в том, что альтернативные продукты продаются не в аптеках (в отличие от пластырей и жвачки), что в свою очередь не заставляет курильщиков чувствовать себя «больными» людьми и испытывать из-за этого дополнительный стресс.

«Я всегда подчеркиваю, что и новые альтернативы не являются полностью безвредными, они лишь значительно снижают риски по сравнению с традиционным курением. Лучший же выход — это никогда не курить или полностью отказаться от курения», — отмечает Дэвид Заридзе.

Почему меньше вреда?

Профессор Заридзе говорит, что никто уже не оспаривает результаты множества имеющихся научных исследований, что электронные системы доставки никотина менее вредны и в долгосрочной перспективе способствуют отказу от вредной привычки.

«Дело в том, что все основные канцерогенные и токсичные вещества появляются в результате горения табака при очень высоких температурах, а в электронных сигаретах и системах нагревания табака этот процесс исключен. Если говорить об электронных сигаретах, то там и табака нет», — пояснил он.

Эксперт добавил, что американское Агентство по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) — контролирующий орган с репутацией очень строгого надзора, разрешило продажу систем нагревания табака в статусе продукта со «сниженным воздействием».

Исследования в Великобритании показали, что за последние 10 лет число курильщиков сигарет в этой стране снизилось с 20 процентов в 2010 году до 14 процентов в 2020-м благодаря отказу от традиционного табака.

В последующем это повлекло за собой полный отказ от какого-либо курения почти 60 процентов перешедших.

При этом Минздрав Великобритании не только регулирует табачные и никотиновые продукты разными способами, но и проводит общественную информационную кампанию, цель которой — стимулировать людей снижать вред.

Влияние на здоровье

Последнее исследование в Кыргызстане о влиянии табакокурения на здоровье проводилось в 2013 году и указывало на огромный вред этой пагубной привычки. При этом более современные международные научные исследования свидетельствуют о том, что уровень вредных веществ, выделяющихся при использовании электронных сигарет, меньше примерно на 95 процентов по сравнению с обычными сигаретами, так как исключен процесс горения.

«Некоторые люди думают, что альтернативные устройства намного рискованнее, чем это есть на самом деле. Королевский колледж врачей Лондона сделал на этот счет следующее заявление: несмотря на невозможность точно определить долгосрочные риски для здоровья, связанные с электронными сигаретами, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вряд ли они превысят 5 процентов от тех, которые связаны с курением традиционных сигарет», — прокомментировал эксперт в области общественного здравоохранения Великобритании Клайв Бейтс.