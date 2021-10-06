В Кыргызстане популяризируют концепцию снижения вреда от курения и алкоголя

В Кыргызстане с неинфекционными заболеваниями будут бороться при помощи концепции снижения вреда — общепринятого в мире метода по снижению рисков для здоровья от курения, употребления алкогольных напитков, несбалансированного питания и спровоцированных ими заболеваний. Об этом стало известно на круглом столе, состоявшемся сегодня, 6 октября, в Жогорку Кенеше.

Участники мероприятия — депутаты, представители научного и медицинского сообщества из числа организации медицины, образования, неправительственного сектора, государственных органов — подписали резолюцию, в которой выразили готовность объединить усилия и продвигать концепцию снижения вреда в республике с целью эффективной профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями.

По словам заслуженного врача и депутата VI созыва парламента Эльвиры Самигуллиной, в пандемию коронавируса прежде всего умерли люди с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, рак, хронические заболевания легких и диабет.

«Снижение вреда станет новым и действенным подходом в борьбе и профилактике неинфекционных заболеваний, так как концепция основана на фундаментальном праве каждого кыргызстанца на здоровье и свободу выбора», — отметила автор презентации Эльвира Самигуллина.

Эксперты по здравоохранению также добавили, что лишь 10 процентов здоровья зависит от медицины, 20 процентов — от генетики, 20 процентов — от экологии, а 50 процентов — от образа жизни самого человека.

Около 80 процентов смертей (до глобальной пандемии COVID-19) по всему миру приходилось на долю неинфекционных заболеваний.

Именно поэтому так важно для определенной категории людей, которые не желают отказываться от своих вредных привычек (даже будучи осведомленными о рисках) в силу приверженности к определенному образу жизни и сформировавшийся сильной психологической или физической зависимости, предлагается использовать подход, основанный на принципе снижения вреда.

Отметим, что концепция направлена на сохранение здоровья каждого члена общества и нацелена на уменьшение вредных последствий рисков и изменение поведения — замены фастфудов, транс-жиров, курения, алкоголя — на более безопасное. Например, заменять сахар менее вредными натуральными аналогами, тяжелый алкоголь на легкий, а сигареты на электронные системы нагревания табака. Как показывает мировая практика, этот подход более эффективен в спасении жизней в сравнении с пропагандой полного отказа от вредных привычек. Концепция снижения вреда призвана дополнить традиционные меры по борьбе с неинфекционными заболеваниями.