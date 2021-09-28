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Бизнес

Никотин вызывает рак, считает обыватель. А что говорят ученые и эксперты

В среде курильщиков, да и в целом среди людей часто можно услышать устоявшееся мнение о том, что причиной развития раковых клеток в организме не могущих отказаться от вредной привычки является никотин — один из самых сильных ядов табачного дыма. Но правда ли это или очередной миф вокруг никотина? Разбираемся вместе с учеными.

Начнем с азов. Никотин — природный компонент, содержащийся не только в никотиновом листе, но и в овощах (например, баклажанах) и других пищевых продуктах. Так что даже некурящий человек практически ежедневно получает никотин в малых дозах. То, что рак вызывает не сам никотин, подтверждают и медики, по данным которых он может поступать в организм любым способом и не способствовать никаким заболеваниям.

Так что же вызывает рак и прочие серьезные болезни у потребителей сигарет? Это не что иное, как табачный дым, образующийся в процессе горения и содержащий большое количество канцерогенов.

Сигарета горит при температуре от 600 до 800 градусов, при этом выделяя более 6 тысяч вредных продуктов горения. 69 из них являются наиболее опасными канцерогенами, провоцирующими рак горла, рак легких и сердечно-сосудистые заболевания. Среди них, в частности, бензопирен, некоторые смолистые (зольные) фракции, угарный газ. Именно эти продукты горения, которые человек вдыхает на протяжении многих лет, являются причиной рака, связанного с курением. По этой же причине медики рекомендуют не злоупотреблять копченными продуктами — на них оседают те самые продукты горения, которые могут спровоцировать рак пищевода и желудочно-кишечного тракта.

Что касается самого никотина, то некоторые его соединения являются эффективными лекарствами. Так, никотиновая кислота широко используется в медицинских и рекреационных целях. Никотин доказал свою эффективность и в ходе тестирования новейших протоколов лечения болезни Альцгеймера. Однако есть и обратная сторона — никотин вызывает привыкание и влияет на работу сосудов.

Бытующее мнение о том, что никотин вызывает рак, — заблуждение обывателей, путающих никотиновую зависимость и заболевания из-за долгих лет вдыхания сигаретного дыма, отмечают эксперты.

«Если человек курит более 10 сигарет в день, то вероятность заболеть раком легких увеличивается на 25 процентов. Людям также важно знать, что 20 процентов табачного дыма остается в теле курильщика, а 80 процентов передается тому, кто стоит рядом. Это дети, друзья, родные. Мы посчитали, что для диагностики и лечения раковых заболеваний в год в Кыргызстане тратится больше 20 миллиардов сомов. Это деньги самих больных, наши с вами деньги, и львиная доля лежит на родственниках», — заметил заведующий отделением торакальной онкохирургии Национального центра онкологии Мукаш Бейшембаев.

Вывод: никотин сам по себе не может вызвать возникновение злокачественных образований и других связанных с классическим курением болезней. Рак вызывают токсины и химические соединения, выделяемые в процессе горения.

Многие курильщики понимают эту опасность, но не могут отказаться от вредной привычки. Для снижения вреда эксперты предлагают им переходить на альтернативные табачные продукты, исключающие горение, — так называемые электронные устройства нагревания табака. Научно доказано, что бездымные табачные продукты выделяют до 95 процентов меньше вредных веществ, чем традиционная сигарета.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/208448/
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