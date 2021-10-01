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Техноблог

В США запретили продажу IQOS

Комиссия по международной торговле США (ITC) запретила компаниям Altria и Philip Morris продавать на территории страны устройства для нагрева табака IQOS. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В январе главный конкурент этих компаний RJ Reynolds Tobacco подал против них иск, обвинив в использовании технологии нагревания табака, ранее запатентованной специалистами ReynoldsAmerican (дочерней компании British American Tobacco) и предназначенной для Glo и вейпов Vype и Vuse.

«Посягательство на нашу интеллектуальную собственность подрывает нашу возможность инвестировать и создавать инновации», — заявили в Reynolds.

Теперь иск должен пройти административную проверку, которая, как ожидается, продлится два месяца. Если решение комиссии останется в силе, Philip Morris не сможет продавать устройства IQOS с ноября. Постановление вступит в силу после того, как его утвердит президент США Джо Байден. Представители Altria и Philip Morris уже сообщили, что намерены подать апелляцию, поскольку считают патенты Reynolds American недействительными.

Отмечается также, что British American Tobacco подала аналогичный иск против Philip Morris на нескольких международных рынках. Однако суды Великобритании и Греции встали на сторону Philip Morris.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/208927/
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