По статистике, в Кыргызстане от различных болезней, связанных с курением, ежегодно умирает более 6 тысяч человек. Семьдесят процентов летальных исходов медики связывают с основными неинфекционными заболеваниями: сердечно-сосудистыми, онкологическими и бронхолегочными.

Государство в борьбе с пагубной привычкой курильщиков идет по пути предупреждений и запретов. В Международный день отказа от табака в республике проводятся флешмобы и акции. С 2016-го на пачках сигарет стали размещать устрашающие рисунки, предупреждающие о возможных негативных последствиях курения для здоровья. Годом позже вышел закон, запрещающий табакокурение в кафе и барах при отсутствии специальных кабин. А в июле этого года Жогорку Кенеш принял в трех чтениях запрет на курение электронных сигарет и кальянов в общественных местах. Теперь документ должен подписать президент.

Однако, судя по цифрам, все эти меры не дают должного эффекта: в стране продолжает курить более 25 процентов взрослого населения.

Как и Кыргызстан, большинство развитых государств раньше тоже использовали жесткое табу и антитабачные кампании в надежде решить проблему планетарного масштаба. Но из-за недостаточной эффективности традиционных методов в ряде развитых стран задумались о внедрении дополнительного подхода: если полностью запретить невозможно, значит, нужно снижать вред. А менее вредным аналогом сигарет наука считает бездымные продукты.

Главное принципиальное отличие бездымных альтернатив от обычных сигарет заключается в самом устройстве их работы — в них нет горения. Дым тлеющей сигареты ядовит и одинаково опасен как для самого курильщика, так и для окружающих людей. В процессе горения в нем образуется до 6 тысяч различных веществ, 100 из которых (в том числе смолы) считаются вредными или потенциально вредными.

Современные девайсы работают так, что табак в них не горит, а нагревается при температуре 350 градусов по Цельсию. Благодаря этому содержание вредных веществ в паре или аэрозоле на 90-95 процентов ниже, чем в сигаретном дыме.

С переходом на электронные бездымные альтернативы отдельным государствам удалось достичь в борьбе с курением впечатляющих результатов. Так, одна из самых курящих стран мира — Япония — снизила число курильщиков почти на треть за последние несколько лет. На конец 2016-го там насчитывалось 18 процентов курильщиков от общего числа населения.

С 2007 по 2010 год показатель смертности от заболеваний, вызванных вредной привычкой, в Стране восходящего солнца вырос на 21 процент. А вред, наносимый от курения экономике, составил около $223 миллионов. Снизить колоссальную нагрузку на систему здравоохранения и экономику удалось благодаря появлению на рынке изделий с нагреваемым табаком.

В 2014-м японское правительство поддержало новый продукт, разрешив клиентам ресторанов и заведений общепита употреблять его в специальных комнатах и запретив курить там обычные сигареты. Благодаря такому решению уже спустя пять лет число курильщиков снизилось на 30 процентов по сравнению с 2016 годом.

Другой пример эффективной борьбы с курением демонстрирует Великобритания, которая с 2012-го начала продвигать альтернативные способы употребления табака. Британский Минздрав развернул большую информационную кампанию по ознакомлению курильщиков с концепцией снижения вреда, которая подразумевает переход с обычных сигарет на бездымные альтернативы. Благодаря этой политике число курящих в стране снизилось почти на 15 процентов. К 2030 году власти Великобритании надеются справиться с проблемой полностью и стать страной, свободной от табачного дыма.

«Мы стремимся к тому, чтобы к 2030-му государство стало свободно от курения. Поэтому необходимо сфокусироваться на поддержке взрослых курильщиков, которым было бы выгоднее перейти на альтернативные способы курения», — отмечает Дебора Арнотт, исполнительный директор британской организации Action on Smoking and Health (ASH).

Новая Зеландия пришла к выводу, что электронные сигареты являются законным и эффективным средством отказа от курения. Вейпинговую продукцию там начали продавать в маленьких специализированных магазинах с октября 2019 года. Местный Минздрав проводит кампании по снижению вреда от курения, предоставляя полезную и познавательную информацию.

А прошлой осенью в Новой Зеландии вступила в силу принятая парламентом поправка к закону. Норма регулирует продажу и потребление средств снижения вреда от табака, созданных для взрослых курильщиков как помощь при отказе от курения.

«Мы знаем, что вейпинг не безвреден, но он на 95 процентов менее вреден, чем сгораемый табак. Новый законопроект должен помочь найти баланс в помощи курильщикам, предлагая им эти регулируемые средства в качестве альтернативы и препятствуя их использование несовершеннолетними», — прокомментировала инициативу Дженни Салеса, замминистра здравоохранения.

Наконец, Швеция, где, как складывалось исторически, были очень строгие законы о табаке, сделала исключение для бездымных продуктов, закрепив их в своей культуре. Это одна из стран Евросоюза, где снюс как альтернативу сгораемому табаку можно купить законно. По мере того, как норвежские курильщики переходили на него, уровень курения среди женщин снизился до рекордного в мире — 1 процент, а уровень смертности, связанной с курением, стал самым низким в Европейском союзе.