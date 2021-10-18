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Бизнес

Антитабачный закон: нас ждет активизация никотиновой контрабанды

Инициаторы законопроекта «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля», недавно подписанного президентом, считают, что документ направлен исключительно на сохранность здоровья населения и снижение смертности от заболеваний, вызванных курением. Так ли оно на самом деле, задаются вопросом эксперты.

Привычка — это серьезно

Не один год в парламенте велись дискуссии по вопросу ограничений и введения новых мер по борьбе с курением, и начиналось все достаточно неплохо. Запрет на курение в общественных местах, требования к различным заведениям отводить специальные места для курения, а также табу на рекламу табачной продукции, размещение на пачках сигарет устрашающих изображений, предупреждающих о последствиях вредной привычки и повышение акциза на сигареты.

Однако по мнению инициаторов законопроекта, общий процент курящих не то что не изменился, а, скорее, увеличился, и именно поэтому правительство вынуждено было пойти на крайние меры. При этом реальный мониторинг ситуации с курением в стране не проводился с 2014 года.

Более того, табачные изделия не стали разделять на категории по степени вреда себе и окружающим. Таким образом, вся никотиносодержащая продукция (в том числе вейпы и системы нагревания табака) приравниваются к максимально вредной для здоровья, а именно — к сигаретам. Однако рядом клинических и научных исследований было доказано, что в аэрозоле нагреваемого табака не содержится смол и на 90-95 процентов меньше вредных веществ, чем в дыме сигарет, концентрация вредоносных веществ в дыме которых повышается в разы за счет процесса горения.

Никто не спорит, что курение вредит организму человека, но стоит понимать, что в большинстве случаев с этой зависимостью бороться крайне сложно и большинство курильщиков не может или даже не хочет отказываться от этой вредной привычки. Причина зависимости не только в никотине, а еще и в психологической составляющей самого ритуала курения. Именно для тех, кто не может отказаться от курения, и были разработаны устройства нагревания.

Эксперты отмечают, что резкий отказ от курения тоже является серьезным ударом по организму, вследствие чего проявляются следующие симптомы преодоления организмом зависимости от никотина: нарушение сна, снижение концентрации внимания, чувство тревоги, потливость, боли в мышцах, сухость во рту и кашель. Со временем состояние организма приходит в норму, но очень малый процент курильщиков в силах продержаться и не закурить снова. И чем дольше человек курил, тем тяжелей будет его состояние при резком отказе от курения.

В более 50 процентах случаев желающие избавиться от вредной привычки возвращались к ней снова. Намного проще переходить на менее вредные альтернативы для постепенного и равномерного отказа от курения. Вдобавок стоит отметить, что не менее вредного, чем сигареты, насвая закон не коснулся вообще. Его по-прежнему килограммами продают на базарах и прилавках магазинов, стоимость не превышает 10 сомов за упаковку, а контроля качества продукта (который производится в антисанитарных условиях и неизвестно из чего) вообще нет.

Псевдоборьба

Ситуация с курильщиками более или менее понятна, а что с самим законом? Рассмотрев и тщательно изучив статьи принятого закона, становится понятно, что из всех 25 статей лишь одна, и то косвенно, направлена на организацию профилактической и консультативной помощи лицам с табачной (никотиновой) зависимостью. При этом весь тяжелый путь отказа от вредной привычки курильщик должен пройти самостоятельно и за свои средства. Так на что же в итоге направлен закон и какие проблемы он решает на самом деле? Об этом по порядку.

В первую очередь документ затрагивает прочие никотиносодержащие альтернативы курению (вейпы, устройства нагревания табака, кальяны), которые, как было описано выше, без разбора приравняли к сигаретам. Это влечет за собой распространение ограничений на эти категории продуктов в том же объеме, что и на сигареты.

Ввоз не запрещен. Сигареты и прочие никотиносодержащие продукты с прилавков магазинов не исчезнут, а лишь прикроются специальными шкафчиками или вовсе уйдут из поля зрения покупателей. Однако, как говорится в 19 статье закона, продавать сигареты и любые никотиносодержащие вещества на территории КР будет запрещено «на рабочих местах и в рабочих зонах зданий, сооружений и помещений». Ввоз разрешен, а реализация запрещена?

Бескомпромиссный закон о курении в общественных местах вынудит большинство владельцев ресторанов, кафе, баров и прочих заведений запретить употребление любых курительных табачных изделий и отказаться от их реализации.

Это требование вряд ли невыполнимо, зато имеет высокий коррупционный риск.

Все это будет влиять на доходы заведений. Побоявшись мнения бизнеса, инициаторы законопроекта без обсуждений этого вопроса с его представителями, добились принятия закона. Выходит, что даже в условиях экономического кризиса голос бизнеса теперь не важен.

Принятый законопроект запрещает курение не только в увеселительных заведениях и точках общепита, а также во всех организациях и на предприятиях, начиная с государственных и заканчивая частными. Как следует из закона, будут проводиться выборочные проверки предприятий на предмет его соблюдения, что снова говорит лишь о финансовой выгоде, как только мы видим слово «выборочные». Пока неясно, как, кто будет проводить эти проверки и за чей счет. Вероятнее всего, будет открыт новый комитет по контролю и выявлению нарушений принятого закона, а это новые расходы из бюджета страны и еще одна лазейка для коррупционеров. Про специально отведенные для курения места закон умалчивает.

Открытие реабилитационных учреждений и реальной (в том числе медикаментозной) помощи в борьбе курильщиков с вредной привычкой законом не предусмотрено. Тут, увы, с проблемой разбирайтесь сами.

Расцвет контрабанды и контрафакта

Ни для кого не секрет, что уровень контрабандной и контрафактной продукции в нашей стране невероятно высок. Ежегодно выявляют массы нелегально ввезенных или изготовленных подпольно табачных изделий, и это было до принятия закона.

Теперь стоимость всех никотиносодержащих продуктов будет еще выше, а как мы все знаем, за повышением стоимости товара следует и увеличение количества его подделок или более дешевых аналогов. Количество и качество нелегальной продукции, разумеется, не будет никаким образом контролироваться. В свою очередь, закрытые прилавки магазинов дадут возможность с большей легкостью продавать нелегальный продукт.

Именно так можно описать принятый закон: контрабандисты ликуют и уже считают будущую нелегальную прибыль, курильщики будут курить что попало, нанося еще больший вред своему организму, предприниматели уволят часть персонала, пополняя количество безработных в стране и ежедневно теряя прибыль, а некоторые и вовсе целый бизнес.

За счет роста теневого рынка табачной продукции снизятся продажи легальной. Как результат — произойдет снижение налоговых отчислений в государственный бюджет вследствие падения продаж легальной табачной продукции.

Появляется новое поле для коррупции и нелегальных схем, а лечение никотиновой зависимости и помощь в реабилитации так и останется на плечах зависимых от вредной привычки.

Это только вершина айсберга, и неизвестно, сколько отрицательных сторон проявится в дальнейшем, но факт борьбы не за здоровье граждан заметен невооруженным глазом. Куда лучше брать пример с развитых стран и заниматься развитием концепции снижения вреда, а не делать ставку на запреты, которые лишь откроют пути для подпольного бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/210685/
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