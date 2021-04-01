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Бизнес

Скандал в «Кыргыз темир жолу». Что говорят о руководстве простые сотрудники

Накануне в социальных сетях распространили видеоролик, где сотрудницы ГП «НК «Кыргыз темир жолу» (проводницы) обсуждают руководство госпредприятия в лице Василия Дашкова.

Они отметили, что с его приходом на место директора военизированного объекта простые сотрудники стали замечать положительные сдвиги в работе отечественных железных дорог.

Однако в комментариях к публикации отдельные пользователи Сети стали оставлять негативную реакцию и писать о том, что видео является постановочным.

Журналист 24.kg отправился на стратегический объект и поговорил с рядовыми сотрудниками государственного предприятия. Они рассказали, что действительно ощущают поддержку от действующего руководства «Кыргыз темир жолу».

«Василий Дашков — грамотный руководитель, знающий, как организовать работу, он свой, железнодорожник, руководитель большой семьи, потому что железная дорога — это семья, возглавлять которую не каждый сможет. Он поддерживает личный состав, выплачивает вовремя всю зарплату и премии в полном объеме», — в один голос твердят представители «КТЖ».

Они также подчеркивают, что впервые за много лет работникам выдали премию по результатам года и увеличили каждому оклад на 15 процентов.

«В пандемию коронавируса наш руководитель всем платил зарплату, несмотря на то, что не было работы и пассажирские поезда отменили. У него грандиозные планы, реализацию которых он уже начал. Сейчас Василий Анатольевич занимается стратегическим вопросом по строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а также Балыкчи — Кочкор — Кара-Кече. Тем более в условиях нынешней ситуации, когда все границы закрыты, надежда только на железнодорожный транспорт», — говорят железнодорожники.

Мнения других представителей «Кыргыз темир жолу» о нынешнем руководстве — в видеоматериале 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/188489/
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