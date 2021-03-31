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Бизнес

Торопись получить билеты! Розыгрыш первого авто Hyundai Creta уже 5 апреля

Лотерея «Весенний драйв» набирает обороты! Каждую неделю у пользователей приложения «Мой О!» есть возможность выиграть 16 стильных смартфонов.

Всего в рамках лотереи будет разыграно 200 смартфонов Tecno и три новых автомобиля Hyundai: Creta, Elantra и Sonata.

Розыгрыш первого автомобиля состоится уже 5 апреля. Шанс выиграть кроссовер Hyundai Creta 2021 есть у каждого!

Смотрите видеообзор.

Как принять участие?

Для участия в лотерее достаточно пополнять баланс на сумму 200 сомов и более, зарегистрироваться в приложении «Мой О!» или совершать покупки в магазинах O!Store. За каждое действие участникам начисляются лотерейные билеты.

Билеты также выдаются за оплату услуг с помощью кошелька «О!Деньги».

Отметим, через «О!Деньги» можно бесконтактно оплатить более 800 сервисов: коммунальные услуги, интернет, налоги, штрафы, покупки в супермаркетах, топливо на АЗС, счета в кафе и многое другое.

Больше билетов — больше шансов выиграть!

Все подробности на сайте: drive.o.kg.

Официальный партнер розыгрыша — «Hyundai Центр Кыргызстан».
Разрешение на проведение лотереи № 194 от 04.03.2021.
Период проведения — с 07.03.2021 по 31.05.2021. Все смартфоны сертифицированы.
Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/188318/
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