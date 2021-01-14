Со снижением курса доллара снизился тариф на природный газ

Тариф на природный газ для населения в январе 2021 года составил 17,8 сома при курсе валюты 83,5 сома за $1.

На конечный тариф для потребителей первостепенное влияние оказывает изменение курса доллара США по отношению к национальной валюте. Это связано с тем, что более 70 процентов тарифа составляет закупочная стоимость природного газа у внешнего поставщика, которая составляет $150 за 1 тысячу кубометров природного газа.

Более того, согласно утвержденной Государственным агентством по регулированию топливно-энергетического комплекса методике расчета себестоимости, ОсОО «Газпром Кыргызстан» обязано ежемесячно пересчитывать покупную стоимость газа по официальному курсу сом/доллар США на первое число каждого месяца.

Так:

— в марте 2020 года при курсе 69,9 сома за $1 стоимость покупки газа у внешнего поставщика составляла 10,5 сома из 15,6 сома тарифа за 1 кубометр газа;

— в декабре 2020-го при курсе 84,8 сома за $1 стоимость покупки газа у внешнего поставщика составляла 12,7 сома из 18 сомов тарифа за 1 кубометр газа;

— в январе 2021 года при курсе 83,5 сома за $1 стоимость покупки газа у внешнего поставщика составляла 12,5 сома из 17,8 сома тарифа за 1 кубометр газа.

Важно отметить, что эксплуатационные расходы, отображенные в тарифе, не имеют привязки к международной валюте и всегда выражены в сомах Кыргызской Республики.

Тариф на природный газ для населения складывается из следующих показателей:

1. Покупная стоимость природного газа у внешнего поставщика

— Покупная стоимость для Кыргызской Республики на границе с Республикой Казахстан составляет $150 за 1 тысячу кубометров. Она включает в себя расходы на транспортировку природного газа и расходы на транзит по территории третьих стран.

Стоимость покупки газа занимает значительную часть (более 70 процентов) в структуре тарифа и подвержена изменениям курса валют.

2. Эксплуатационные расходы

Эксплуатационные расходы — это расходы по транспортировке, распределению и реализации газа до конечных потребителей Кыргызской Республики, а именно: расходы по безопасному содержанию и эксплуатации газораспределительных сетей, протяженность которых превышает 3,6 тысячи километров, расходы по капитальному и текущему ремонту газовой инфраструктуры.

— Эксплуатационные расходы составляют 3,6 сома.

3. Нормативные потери

— составляют 1,3 сома в тарифе.

Перерасчеты производятся ежемесячно согласно приказу ГАРТЭК.

4. Фонд оплаты труда (ФОТ)

— составляет 40 тыйынов в тарифе.

Действующий тариф на природный газ является убыточным, дефицит тарифа составляет 2 сома 20 тыйынов. С 2014 года тарифный дефицит субсидируется со стороны ПАО «Газпром».

Структура тарифа на природный газ в сомах за 1 кубометр.

* Расчетный курс на 1 января 2021 года USD = 83,5 сома

1,3* — нормативные потери согласно приказу ГАРТЭК

Несмотря на самый малый объем годового потребления природного газа среди стран — импортеров СНГ — 270 миллионов кубометров, тариф на газ для населения Кыргызской Республики является одним из самых низких.

Низкий тариф на газ для населения Кыргызской Республики в сравнении с тарифами других стран —импортеров СНГ достигнут за счет следующих показателей:

— низкой покупной стоимости природного газа у внешнего поставщика;

— самой низкой торговой наценкой для покрытия эксплуатационных расходов;

— убыточности тарифа за газ, который в настоящее время не включает в себя все текущие расходы.