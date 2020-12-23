11:37
USD 81.06
EUR 99.07
RUB 1.08
Бизнес

Безопасное хранение в банковских сейфовых ячейках Dos Credobank

Dos Credobank предлагает вам надежное и безопасное место для хранения ваших ценностей — индивидуальные банковские сейфы. В банковских сейфовых ячейках вы можете хранить ценные документы, драгоценности, наличные средства, цифровые носители и все, что вам дорого и важно. Сейфовые ячейки могут быть арендованы как на длительный срок, так и на короткий — на время поездки, например.

Сохранность содержимого ячейки обеспечивается круглосуточной охраной банка. А доступ к хранилищу имеет только арендатор сейфовой ячейки или доверенное им лицо. Клиент всегда может выбрать размер сейфовой ячейки и срок хранения, а Dos Credobank гарантирует полную конфиденциальность.

«Если вы арендуете банковскую сейфовую ячейку для хранения денежных средств, то я рекомендую вам обратить внимание на срочные депозиты, — советует Азизбек Сайпидинов, директор департамента продаж Dos Credobank. — Ведь единственный недостаток хранения денег в сейфовой ячейке это то, что ваши деньги не работают и не прирастают, а вы не получаете доход. А в арсенале Dos Credobank имеется проверенный годами, надежный и консервативный продукт — срочный депозит».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/177670/
просмотров: 250
Версия для печати
Популярные новости
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на&nbsp;финальный матч Лиги чемпионов Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на финальный матч Лиги чемпионов
Газ в&nbsp;каждый дом: газифицирован жилой массив &laquo;Киргизия&raquo; Газ в каждый дом: газифицирован жилой массив «Киргизия»
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Бизнес
Безопасное хранение в&nbsp;банковских сейфовых ячейках Dos Credobank Безопасное хранение в банковских сейфовых ячейках Dos Credobank
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
23 декабря, среда
11:36
Не сошлись во мнении. Гульшат Асылбаева назвала Дастана Бекешева популистом Не сошлись во мнении. Гульшат Асылбаева назвала Дастана...
11:29
Принудительный подвоз учителей на встречу с Садыром Жапаровым опять опровергли
11:23
В Бишкеке наркотики продают через соцсети
11:20
В Бишкеке определились победители Кубка Кыргызстана по практической стрельбе
11:10
В мире COVID-19 заразились свыше 77,9 миллиона, умерли более 1,7 миллиона