Безопасное хранение в банковских сейфовых ячейках Dos Credobank

Dos Credobank предлагает вам надежное и безопасное место для хранения ваших ценностей — индивидуальные банковские сейфы. В банковских сейфовых ячейках вы можете хранить ценные документы, драгоценности, наличные средства, цифровые носители и все, что вам дорого и важно. Сейфовые ячейки могут быть арендованы как на длительный срок, так и на короткий — на время поездки, например.

Сохранность содержимого ячейки обеспечивается круглосуточной охраной банка. А доступ к хранилищу имеет только арендатор сейфовой ячейки или доверенное им лицо. Клиент всегда может выбрать размер сейфовой ячейки и срок хранения, а Dos Credobank гарантирует полную конфиденциальность.

«Если вы арендуете банковскую сейфовую ячейку для хранения денежных средств, то я рекомендую вам обратить внимание на срочные депозиты, — советует Азизбек Сайпидинов, директор департамента продаж Dos Credobank. — Ведь единственный недостаток хранения денег в сейфовой ячейке это то, что ваши деньги не работают и не прирастают, а вы не получаете доход. А в арсенале Dos Credobank имеется проверенный годами, надежный и консервативный продукт — срочный депозит».