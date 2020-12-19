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Бизнес

Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на финальный матч Лиги чемпионов

Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на финальный матч Лиги чемпионов, сообщает Кыргызский футбольный союз на своей странице в Instagram.
 
Кемел Токобаев является комиссаром матчей ФИФА и АФК, членом исполнительного комитета КФС.
 
Отметим, в этом сезоне Лига чемпионов АФК проходит в новом формате в связи с пандемией коронавируса: команды доигрывали турнир централизованно в Дохе (Катар).
 
Финальный матч, в котором встретятся «Персеполис» (Иран) и «Улсан Хендэ» (Южная Корея), состоится сегодня, 19 декабря.
 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/177292/
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