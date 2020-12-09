Более 885,4 миллиона сомов MegaCom перечислил в бюджет в 2020 году

ЗАО «Альфа Телеком» (торговый знак MegaCom) опровергает информацию, опубликованную в статье «За 10 месяцев отчисления MegaCom в бюджет упали в 6 раз» изданием Tazabek 8 декабря 2020 года.

По факту публикации в указанном СМИ неполных данных относительно начисленных и подлежащих оплате обязательств по налогам и страховым взносам за 10 месяцев 2019 и 2020 годов соответственно ЗАО «Альфа Телеком» сообщает следующее:

за 10 месяцев 2020 года компанией были начислены налоговые обязательства в сумме 655 миллионов 760 тысяч сомов (84,5 процента от показателя за 10 месяцев 2019 года), страховые взносы — в сумме 229 миллионов 700 тысяч сомов (113,8 процента), то есть суммарно — 885 миллионов 460 тысяч сомов (90,6 процента).





ЗАО «Альфа Телеком» подчеркивает, что все обязательства выплачены в бюджет Кыргызской Республики своевременно и в полном объеме.

Сотовый оператор MegaCom обращается к средствам массовой информации Кыргызстана с просьбой публиковать достоверные и объективные данные по начисленным и подлежащим оплате со стороны ЗАО «Альфа Телеком» обязательствам по налогам и страховым взносам во избежание предоставления ложной информации, вводящей общественность в заблуждение и негативно отражающейся на деловой репутации компании.