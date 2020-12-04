Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с MegaCom

Мечтаете получить на Новый год долгожданные подарки? Поверьте в чудеса и воспользуйтесь уникальной возможностью исполнить свои мечты или помочь с воплощением желаний окружающим!

В преддверии Нового года мобильный оператор связи MegaCom запускает бесплатный сервис «Тайный Санта».

Оставляйте свои пожелания на Новый год, отправив SMS с текстом сокровенной мечты на короткий номер 2021.

Тайный Санта, которым может стать любой абонент MegaCom, прочтет ваше желание и постарается воплотить его в жизнь! Посредством SMS также можно узнать о мечтах ваших родственников, друзей или коллег, отправив их номер (в формате 996ХХХХХХХХХ, 0ХХХХХХХХХ) на короткий номер 2021.

Для удобства пользователей сервис «Тайный Санта» также доступен в обновленном разделе «МегаПортал» в приложении MEGA24. Вы сможете увидеть карточки с пожеланиями своих родных и близких и попробовать себя в роли Санты!

Кстати, как только Тайный Санта (один или несколько) прочтет пожелание, вы получите SMS-уведомление о числе абонентов, которые захотели его исполнить.

Подробнее о сервисе «Тайный Санта» читайте на официальном сайте компании MegaCom.