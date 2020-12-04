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Бизнес

Кыргызский инвестиционно-кредитный банк открыл новый филиал в центре Бишкека

ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» (KICB) открыло новый современный филиал — центр розничного обслуживания — в самом центре Бишкека, возле площади Ала-Тоо, по адресу: улица Панфилова, 178 (между улицей Киевской и проспектом Чуй).

KICB открыл центр розничного обслуживания банка в рамках своей долгосрочной стратегии по развитию розничного банковского бизнеса.

«Наряду с расширением линейки банковских продуктов и услуг по удаленному обслуживанию с применением цифровых каналов доставки банк принял решение не ограничивать расширение своей филиальной сети, которая позволит растущей клиентской базе банка получать качественные банковские услуги в комфортной обстановке», — говорит и. о. председателя правления ЗАО «КИКБ» Бектур Алиев.

Еще на этапе проектирования банк учел требования по соблюдению безопасной социальной дистанции с целью защиты клиентов и сотрудников банка от распространения COVID-19. Новый филиал обустроен новейшим инженерно-техническим оборудованием с учетом соблюдения всех рекомендуемых мер по профилактике распространения инфекции в условиях пандемии.

Приточно-вытяжная вентиляционная система позволяет сменять воздух в помещении несколько раз за один час, что создает не просто благоприятный микроклимат, а по-настоящему здоровую среду.

Просторный и уютный операционный зал позволяет получить качественное обслуживание с сохранением социальной дистанции среди посетителей, а благодаря большому количеству касс клиенты могут совершать все виды банковских операций быстро и без очередей.

Помимо предоставления всего спектра банковских розничных услуг, новый филиал позволяет клиентам подключиться к дистанционным каналам банка и совершать большинство банковских операций онлайн, не выходя из дома.

В новом филиале открыта банковская зона самообслуживания, которая работает 24/7 и без выходных. Круглосуточная зона самообслуживания — это полностью автоматизированная зона с нулевым воздействием с людьми. Клиентам предоставляется возможность в любое время использовать банкоматы с функцией cash-in и платежные терминалы, что позволяет осуществлять более 350 различных финансовых операций в режиме 24/7: погашение кредитов, пополнение счетов и депозитов, оплата услуг и так далее.

Поздравляем с наступающими новогодними праздниками! Пусть Новый год принесет вдохновение, невероятные идеи, добрые встречи и тысячи незабываемых радостных мгновений!

Справка

ЗАО «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» (KICB) было создано в 2001 году, имеет сеть из более 40 отделений по всей стране, предоставляющих полный спектр банковских услуг. Акционерами банка являются Кыргызская Республика (10 процентов) и всемирно известные финансовые институты (90 процентов). В состав международных акционеров входят Фонд экономического развития Ага-Хана (AKFED) — 48 процентов, «Хабиб Банк Лимитед» (HBL) — 18 процентов, Немецкий банк развития (DEG) — 8 процентов, Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) — 8 процентов и Международная финансовая корпорация (IFC) — член группы Всемирного банка — 8 процентов.

KICB второй год подряд стал обладателем одной из самых престижных премий «Лучший банк года» по версии журнала The Banker издательства Financial Times по итогам 2019-го.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/175592/
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