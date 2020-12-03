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Бизнес

MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп

Любишь смотреть ролики в YouTube, общаться с друзьями в соцсетях и мессенджерах или проводить время за популярными играми?

Подключай новую тарифную опцию «БЕЗЛИМИТИЗАЦИЯ» от MegaCom всего за 50 сомов в неделю, будь всегда онлайн и получай БЕЗГРАНИЧНЫЙ доступ:

К СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ И МЕССЕНДЖЕРАМ

  • WhatsApp;
  • YouTube;
  • Telegram;
  • Instagram;
  • «Одноклассники»;
  • Facebook;
  • «ВКонтакте»;

К ИГРАМ

  • PUBG Mobile;
  • Garena FreeFire;
  • World of Tanks Blitz;
  • Brawl Stars;
  • Dota Underlords;
  • Clash of Clans.

Никаких ограничений и суточных делений!

Как подключить тарифную опцию?


Проверка статуса услуги: *6161#, отключение опции: *6161*3*0#.

Подробные условия подключения к ТО «Безлимитизация»  на официальном сайте MegaCom.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/175469/
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