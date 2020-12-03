MegaCom запускает Безлимитизацию! YouTube, соцсети и топовые игры нон-стоп

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Подключай новую тарифную опцию «БЕЗЛИМИТИЗАЦИЯ» от MegaCom всего за 50 сомов в неделю, будь всегда онлайн и получай БЕЗГРАНИЧНЫЙ доступ:
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- WhatsApp;
- YouTube;
- Telegram;
- Instagram;
- «Одноклассники»;
- Facebook;
- «ВКонтакте»;
К ИГРАМ
- PUBG Mobile;
- Garena FreeFire;
- World of Tanks Blitz;
- Brawl Stars;
- Dota Underlords;
- Clash of Clans.
Никаких ограничений и суточных делений!
Как подключить тарифную опцию?
Проверка статуса услуги: *6161#, отключение опции: *6161*3*0#.
Подробные условия подключения к ТО «Безлимитизация» — на официальном сайте MegaCom.