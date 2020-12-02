MegaCom и Министерство здравоохранения КР подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 2 декабря, в головном офисе компании MegaCom состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между ЗАО «Альфа Телеком» (торговый знак MegaCom) и Министерством здравоохранения Кыргызской Республики в рамках взаимодействия по проектам электронной медицины.

Подтверждая курс на реализацию проектов, направленных на развитие и цифровизацию электронной медицины в Кыргызстане, MegaCom совместно с Министерством здравоохранения презентовал инновационный сервис «Онлайн-регистратура», позволяющий записаться на прием к врачу в режиме реального времени посредством смартфона в приложении MEGA24.

«Пандемия коронавируса продемонстрировала острую необходимость в консолидации усилий по внедрению современных высокотехнологичных решений, нацеленных на цифровизацию сферы здравоохранения. Компания MegaCom как социально-ответственная организация готова оказывать посильную поддержку в реализации широкого спектра инициатив. Важно, чтобы совместное продвижение инновационных социально значимых проектов в сфере развития цифровых технологий и электронной медицины приобрело регулярный характер и принесло реальную практическую пользу и помощь населению страны», — отметил коммерческий директор ЗАО «Альфа Телеком» Бакытбек Омуракунов.

Запуск инновационного сервиса «Онлайн-регистратура» стал важной ступенью во внедрении сервисов электронной медицины со стороны компании MegaCom при поддержке Министерства здравоохранения. Отныне пациентам — абонентам компании MegaCom — нет необходимости проводить время в очереди в ожидании приема у врача.

Чтобы записаться к доктору в государственную поликлинику, к которой они прикреплены, достаточно выполнить несколько простых шагов:

установить либо войти в приложение MEGA24 (доступно для скачивания в Google Play и App Store);

перейти в раздел «Портал» и нажать на баннер «Запись к врачу — онлайн-регистратура»;

далее откроется форма, где необходимо ввести ИНН и номер телефона;

выбрать врача, к которому желаете попасть на прием;

выбрать дату и время и нажать на кнопку «Записаться».

По данным заместителя министра здравоохранения Бакыта Джангазиева, по итогам 2020 года с помощью сервиса на прием к медицинским специалистам записались более 1,5 миллиона человек, большинство из которых — жители крупных городов КР.

Сервис «Онлайн-регистратура» нацелен на снижение риска распространения различных заболеваний среди кыргызстанцев, подвергающих себя опасности во время долгого нахождения в учреждениях здравоохранения, и призван стать надежным мобильным помощником медицинским работникам Кыргызстана.