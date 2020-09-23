Эффективное устранение заложенности носа

Причинами заложенности носа могут стать самые разные состояния и заболевания.

Во-первых, воспалительный процесс. Если насморк сопровождается недомоганием и повышением температуры тела понятно, что в организм попали болезнетворные микроорганизмы.

Во-вторых, это аллергия. Очень часто причиной заложенности становится повышенная чувствительность иммунной системы к пыльце и спорам растений, домашней пыли, средствам бытовой химии, косметике и прочим аллергенам. Именно из-за этого и возникает отек слизистой оболочки полости носа.

В-третьих, ухудшить работу слизистой оболочки может постоянное или регулярное воздействие на нее раздражающих веществ. При этом нарушается выработка слизи, предназначенной увлажнять и защищать слизистую оболочку, которая в результате истончается, появляются сухость и хронический отек. Одной из наиболее частых причин сухости слизистой оболочки является слишком частое или долгое применение сосудосуживающих средств.

В-четвертых, причиной заложенности носа может стать временное нарушение гормонального фона при беременности. Застой жидкости в слизистой оболочке полости носа может сохраняться в течение всей беременности и проходит после родов.

Для лечения заложенности носа используют:

Лекарственные средства: cосудосуживающие препараты позволяют снять отек слизистой оболочки и восстановить носовое дыхание.

Новый сосудосуживающий препарат «Галазолин спрей» в форме геля — удобное средство в применении. Так как это спрей, который впрыскивается в нос с помощью маленькой помпы с дозатором, обеспечивая полное орошение носовых ходов и равномерного обволакивания слизистой носа. Содержащийся в «Галазолин спрее» в форме геля ксилометазолин оказывает свое действие в течение 8-10 часов. Этот промежуток времени как раз соответствует периоду дневной активности человека (например его пребыванию на работе) и ночному отдыху. Прибегать к дополнительному орошению носа ни в течение дня, ни ночью вам не придется. Благодаря глицерину «Галазолин спрей» в форме геля хорошо увлажняет слизистую и способствует ее заживлению, не вызывая аллергии и уменьшая риск побочных эффектов.

«Галазолин спрей» в форме геля обеспечит детям и взрослым свободное дыхание в любом положении тела!

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

РУ: KG 1.3.195.06938-2019.