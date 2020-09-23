19:24
USD 79.26
EUR 93.07
RUB 1.04
Бизнес

Эффективное устранение заложенности носа

Причинами заложенности носа могут стать самые разные состояния и заболевания.

Во-первых, воспалительный процесс. Если насморк сопровождается недомоганием и повышением температуры тела понятно, что в организм попали болезнетворные микроорганизмы.

Во-вторых, это аллергия. Очень часто причиной заложенности становится повышенная чувствительность иммунной системы к пыльце и спорам растений, домашней пыли, средствам бытовой химии, косметике и прочим аллергенам. Именно из-за этого и возникает отек слизистой оболочки полости носа.

В-третьих, ухудшить работу слизистой оболочки может постоянное или регулярное воздействие на нее раздражающих веществ. При этом нарушается выработка слизи, предназначенной увлажнять и защищать слизистую оболочку, которая в результате истончается, появляются сухость и хронический отек. Одной из наиболее частых причин сухости слизистой оболочки является слишком частое или долгое применение сосудосуживающих средств.

В-четвертых, причиной заложенности носа может стать временное нарушение гормонального фона при беременности. Застой жидкости в слизистой оболочке полости носа может сохраняться в течение всей беременности и проходит после родов.

Для лечения заложенности носа используют:

  • Лекарственные средства: cосудосуживающие препараты позволяют снять отек слизистой оболочки и восстановить носовое дыхание.
  • Новый сосудосуживающий препарат «Галазолин спрей» в форме геля — удобное средство в применении. Так как это спрей, который впрыскивается в нос с помощью маленькой помпы с дозатором, обеспечивая полное орошение носовых ходов и равномерного обволакивания слизистой носа. Содержащийся в «Галазолин спрее» в форме геля ксилометазолин оказывает свое действие в течение 8-10 часов. Этот промежуток времени как раз соответствует периоду дневной активности человека (например его пребыванию на работе) и ночному отдыху. Прибегать к дополнительному орошению носа ни в течение дня, ни ночью вам не придется. Благодаря глицерину «Галазолин спрей» в форме геля хорошо увлажняет слизистую и способствует ее заживлению, не вызывая аллергии и уменьшая риск побочных эффектов.

«Галазолин спрей» в форме геля обеспечит детям и взрослым свободное дыхание в любом положении тела!

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

РУ: KG 1.3.195.06938-2019. 

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/166173/
просмотров: 369
Версия для печати
Материалы по теме
Как бороться с высокой температурой у детей?
Поговорим об инсульте
Сердечно-сосудистые заболевания и COVID-19
Лечение онлайн. Как это работает?
Как избежать инфаркта?
Дыши в любом положении
Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей?
Вам надо сходить в больницу? Это можно сделать онлайн!
Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у детей
На пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает
Популярные новости
Как бороться с&nbsp;высокой температурой у&nbsp;детей? Как бороться с высокой температурой у детей?
История, которая никого не&nbsp;оставит равнодушным История, которая никого не оставит равнодушным
realme&nbsp;&mdash; новый ТОП среди смартфонов за&nbsp;свою стоимость realme — новый ТОП среди смартфонов за свою стоимость
Ограбление в&nbsp;режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала Ограбление в режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала
Бизнес
Эффективное устранение заложенности носа Эффективное устранение заложенности носа
DCB Market дарит положительные эмоции DCB Market дарит положительные эмоции
Ограбление в&nbsp;режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала Ограбление в режиме онлайн. Как стать героем криминального сериала
Идентифицируйте кошелек MegaPay до&nbsp;1&nbsp;октября Идентифицируйте кошелек MegaPay до 1 октября
23 сентября, среда
19:20
Сотрудник СБНОН пытался сбыть наркотики. Его задержали Сотрудник СБНОН пытался сбыть наркотики. Его задержали
19:19
Более 280 тысяч книг для школ и библиотек Кыргызстана передало USAID
19:01
Цифра дня. 98 тысяч 136 абитуриентов зачислены в лицеи, колледжи и вузы
18:55
«Биримдик» № 1! Вопросы, которые задавали жители Первомайского района Бишкека
18:48
Эффективное устранение заложенности носа