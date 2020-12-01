17:09
USD 84.80
EUR 101.58
RUB 1.11
Бизнес

Акция «Счастливая неделя»! VIP-номера MegaCom со скидкой до 100 процентов

Акция «Счастливая неделя»! Премиальные номера MegaCom со скидкой до 100 процентов

Не успели приобрести красивый и запоминающийся номер в «черную пятницу»? Не отчаивайтесь! По многочисленным просьбам абонентов компания MegaCom объявляет о проведении акции «Счастливая неделя».

Воспользуйтесь возможностью приобрести премиальные номера MegaCom категории «Серебро», «Золото» и «Платина» со скидкой до 100 процентов.

Акция действует с 1 по 6 декабря 2020 года включительно во всех Центрах продаж и обслуживания абонентов MegaCom.

Как воспользоваться скидкой?

  • Для получения 100-процентной скидки (стоимость — 0 сомов) на номера категории «Серебро» абоненту достаточно подключиться к одному из следующих тарифных планов: #Супервыгодный 345, #Супервыгодный 395, #Супервыгодный 595 или #Супервыгодный 795.
  • 100-процентная скидка (стоимость — 0 сомов) на номера категории «Золото» распространяется на абонентов, подключивших тариф #Супервыгодный 795.
  • Скидка 90 процентов (стоимость — 750 сомов) на номера категории «Платина 7500» действует при подключении к тарифам #Супервыгодный 595 или #Супервыгодный 795.
  • Номера категории «Платина 15 000» можно приобрести в любом Центре продаж и обслуживания со скидкой 70 процентов (стоимость — 4 тысячи 500 сомов) при подключении к тарифу #Супервыгодный 795.
  • На номера категории «Платина 30 000» предусмотрена скидка 50 процентов (стоимость — 15 тысяч сомов) при подключении к тарифам #Супервыгодный 345, #Супервыгодный 395, #Супервыгодный 595 или #Супервыгодный 795.

Подробнее о тарифах линейки #Супервыгодный читайте на официальном сайте компании.

Подчеркните свою индивидуальность вместе с MegaCom!

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/175106/
просмотров: 443
Версия для печати
Материалы по теме
«IT Школа MegaCom»: освой профессию будущего!
Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» — один день
«Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» пять дней
Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» девять дней
Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10 процентов
MegaCom подарил Дөөлөту Сыдыкову платиновый номер и год безлимитной связи
Пополняй карты Visa от «Оптима Банка» через приложение MegaPay без комиссии
MegaCom продолжает расширение и модернизацию сети 4G
MegaCom объявляет набор слушателей в «IT Школу»
Популярные новости
Акция 1+1&nbsp;продлевается! Купив один телефон, второй вы&nbsp;получите В&nbsp;ПОДАРОК! Акция 1+1 продлевается! Купив один телефон, второй вы получите В ПОДАРОК!
Приглашаем посетить выставку &laquo;Сын гармонии, поэт&raquo; Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo;&nbsp;&mdash; один день Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» — один день
&laquo;IT&nbsp;Школа MegaCom&raquo;: освой профессию будущего! «IT Школа MegaCom»: освой профессию будущего!
Бизнес
Зимние графики работы ЦОНов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Зимние графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
Акция &laquo;Счастливая неделя&raquo;! VIP-номера MegaCom со&nbsp;скидкой до&nbsp;100 процентов Акция «Счастливая неделя»! VIP-номера MegaCom со скидкой до 100 процентов
Кыргызский футбольный союз принял решение по&nbsp;новому логотипу Кыргызский футбольный союз принял решение по новому логотипу
C&nbsp;наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть C наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть
1 декабря, вторник
17:04
На окраине Бишкека самопроизвольно загорелся автомобиль На окраине Бишкека самопроизвольно загорелся автомобиль...
17:03
В новую Конституцию предлагают ввести норму о люстрации
16:55
Зимние графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
16:45
Махинации с ценами на электроэнергию обсуждают на заседании комитета ЖК
16:40
Милиционер пытался пешком догнать внедорожник. Видео погони появилось в Сети