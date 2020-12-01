Акция «Счастливая неделя»! VIP-номера MegaCom со скидкой до 100 процентов

Акция «Счастливая неделя»! Премиальные номера MegaCom со скидкой до 100 процентов

Не успели приобрести красивый и запоминающийся номер в «черную пятницу»? Не отчаивайтесь! По многочисленным просьбам абонентов компания MegaCom объявляет о проведении акции «Счастливая неделя».

Воспользуйтесь возможностью приобрести премиальные номера MegaCom категории «Серебро», «Золото» и «Платина» со скидкой до 100 процентов.

Акция действует с 1 по 6 декабря 2020 года включительно во всех Центрах продаж и обслуживания абонентов MegaCom.

Как воспользоваться скидкой?

Для получения 100-процентной скидки (стоимость — 0 сомов) на номера категории «Серебро» абоненту достаточно подключиться к одному из следующих тарифных планов: #Супервыгодный 345, #Супервыгодный 395, #Супервыгодный 595 или #Супервыгодный 795.

(стоимость — 0 сомов) на номера категории абоненту достаточно подключиться к одному из следующих тарифных планов: #Супервыгодный 345, #Супервыгодный 395, #Супервыгодный 595 или #Супервыгодный 795. 100-процентная скидка (стоимость — 0 сомов) на номера категории «Золото» распространяется на абонентов, подключивших тариф #Супервыгодный 795.

(стоимость — 0 сомов) на номера категории распространяется на абонентов, подключивших тариф #Супервыгодный 795. Скидка 90 процентов (стоимость — 750 сомов) на номера категории «Платина 7500» действует при подключении к тарифам #Супервыгодный 595 или #Супервыгодный 795.

(стоимость — 750 сомов) на номера категории действует при подключении к тарифам #Супервыгодный 595 или #Супервыгодный 795. Номера категории «Платина 15 000» можно приобрести в любом Центре продаж и обслуживания со скидкой 70 процентов (стоимость — 4 тысячи 500 сомов) при подключении к тарифу #Супервыгодный 795.

можно приобрести в любом Центре продаж и обслуживания (стоимость — 4 тысячи 500 сомов) при подключении к тарифу #Супервыгодный 795. На номера категории «Платина 30 000» предусмотрена скидка 50 процентов (стоимость — 15 тысяч сомов) при подключении к тарифам #Супервыгодный 345, #Супервыгодный 395, #Супервыгодный 595 или #Супервыгодный 795.

Подробнее о тарифах линейки #Супервыгодный читайте на официальном сайте компании.

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