«IT Школа MegaCom»: освой профессию будущего!

ЗАО «Альфа Телеком» радо сообщить о старте учебного процесса в «IT Школе MegaCom». Первые презентационные лекции для всех заинтересованных в обучении кандидатов прошли в течение ноября 2020 года в учебных аудиториях, оборудованных по последнему слову техники.

Наибольший интерес курсы программирования MegaCom вызвали у ныне работающих в других организациях слушателей — около 50 процентов от общего числа обучающихся. Оставшиеся места распределили между собой студенты (40 процентов) и школьники (10 процентов). Самым востребованным направлением обучения стал язык Java.

По данным на 30 ноября 2020 года, сформировано пять групп по четырем языкам программирования: Java, JavaScript. FrontEnd, Python и SQL, при этом отдельным слушателям компания MegaCom как социально ответственная организация выделила бюджетные места, предоставив скидку 100 процентов на обучение.

ВАЖНО! У вас все еще есть возможность записаться в «IT Школу MegaCom» — в группах, изучающих Java и SQL, осталось по восемь свободных мест, JavaScript. FrontEnd — два места, Python — одно место.

Стоимость курсов — от 6 до 8 тысяч сомов в месяц. Продолжительность обучения – от двух до девяти месяцев, в зависимости от выбранного направления.

Напомним, наиболее талантливые и активные слушатели «IT Школы MegaCom» смогут пройти стажировку в MegaCom и ее партнерских организациях, таких как: Microsoft, Google, ZTE, Huawei и других. Компании с мировым именем будут консультировать будущих IT-специалистов по широкому спектру вопросов. По итогам стажировки лучшие выпускники школы программирования получат возможность трудоустройства в ЗАО «Альфа Телеком».

Узнать подробности о программе курсов, менторах и подать заявку на обучение можно на официальном сайте «IT Школы MegaCom»: itschool.megacom.kg. Записаться и получить дополнительную информацию также можно по номеру: 0999 999440.