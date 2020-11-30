13:38
USD 84.80
EUR 101.18
RUB 1.12
Бизнес

Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» — один день

До завершения стимулирующей лотереи «Поймай удачу» среди пользователей мобильного сервиса MegaPay остается всего один день! Не упусти уникальный шанс стать обладателем крутых призов от MegaCom и компаний-партнеров.

Напомним, что среди абонентов MegaCom разыгрываются более 200 ценных призов, в том числе главный — квартира на Иссык-Куле, в ЖК LAZURIT, от партнера ЗАО «Альфа Телеком» — строительной компании «Оргтехстрой», а также:

  • номера категории «Золото» от компании MegaCom;
  • безлимитные пакеты интернета на год от компании MegaCom;
  • сертификаты на 100 литров бензина от сети АЗС «Газпромнефть»;
  • скидочные сертификаты на приобретение квартиры от ОАО «Оргтехстрой» на 200 тысяч и 400 тысяч сомов;
  • сертификаты на 5 тысяч сомов от онлайн-магазина Izishop.

Счастливых обладателей призов определят с помощью генератора случайных чисел.

Что необходимо для участия в лотерее:

  • скачивай MegaPay в Google Play или App Store;
  • оплачивай товары и услуги через приложение;
  • сканируй QR-коды в Центрах продаж и обслуживания MegaCom;
  • сканируй QR-коды на фискальных онлайн-ККМ-чеках (убедись, что чеки не испачканы и не помяты, а коды хорошо читабельны);
  • также используй другие доступные в MegaPay цифровые инструменты и зарабатывай баллы;
  • обменивай баллы на купоны (2 000 баллов = 1 купон).

Лотерея «Поймай удачу» продлится до 30 ноября текущего года.

Финальный этап лотереи, в ходе которого разыграют квартиру мечты — в ЖК LAZURIT на Иссык-Куле от компании «Оргтехстрой», состоится 11 декабря 2020 года.

MegaCom напоминает: чем больше купонов, тем выше шансы на победу!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/174922/
просмотров: 415
Версия для печати
Материалы по теме
«Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» пять дней
Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» девять дней
Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10 процентов
MegaCom подарил Дөөлөту Сыдыкову платиновый номер и год безлимитной связи
Пополняй карты Visa от «Оптима Банка» через приложение MegaPay без комиссии
MegaCom продолжает расширение и модернизацию сети 4G
MegaCom объявляет набор слушателей в «IT Школу»
Хочешь квартиру на Иссык-Куле? Сканируй чеки и оплачивай услуги через MegaPay
Миллионы подарков под крышкой! MegaCom и Coca-Cola продлевают акцию до 1 декабря
Популярные новости
Как добиться красивого и&nbsp;здорового тела: лайфхаки экспертов на&nbsp;заметку Как добиться красивого и здорового тела: лайфхаки экспертов на заметку
&laquo;Черная пятница&raquo;! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom «Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Черная пятница в&nbsp;магазинах O!Store и&nbsp;СКИДКИ до&nbsp;50&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Черная пятница в магазинах O!Store и СКИДКИ до 50 процентов на все аксессуары!
Что такое инсульт? Что такое инсульт?
Бизнес
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo;&nbsp;&mdash; один день Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» — один день
Приглашаем посетить выставку &laquo;Сын гармонии, поэт&raquo; Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
&laquo;Черная пятница&raquo;! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom «Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Как добиться красивого и&nbsp;здорового тела: лайфхаки экспертов на&nbsp;заметку Как добиться красивого и здорового тела: лайфхаки экспертов на заметку
30 ноября, понедельник
13:37
Пловцы из Кыргызстана завоевали 11 медалей на турнире в Ташкенте Пловцы из Кыргызстана завоевали 11 медалей на турнире в...
12:49
В Турции задержали торговцев человеческими органами. Среди них есть кыргызстанцы
12:45
Иностранные работники смогут законно остаться в России до следующего лета
12:36
Алмамбет Шыкмаматов требует внести в Конституцию статью о запрете цензуры
12:35
Для внесения изменений политики предлагают вернуться к Конституции 1993 года