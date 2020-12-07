Новые достижения в лечении опухолей головного мозга

Имя профессора, доктора Ильхана Эльмаджы — одного из лучших специалистов клиники Acıbadem Maslak, известно во многих странах мира. К нему обращаются пациенты с заболеваниями и опухолями головного мозга.

Доктор Ильхан Эльмаджы поясняет, что опухоли головного мозга любого рода — как доброкачественные, так и злокачественные — сдавливают мозг, и это приводит к нарушению жизненно важных функций. Часто располагаются в труднодоступных местах, их удаление требует максимальной точности, так как повреждение здоровых тканей может привести к серьезным последствиям.

Фото Acıbadem. Профессор Ильхан Эльмаджы

Постоянно совершенствуясь, специалисты клиники добились отличных результатов в лечении. Если еще 15 лет тому назад риск осложнений после операции на головном мозге составлял 10-15 процентов, то сегодня всего лишь 2 процента.

«Лечение в каждом случае подбирается индивидуально, часто оперативное вмешательство остается единственным вариантом», — говорит профессор.

Когда нужно бить тревогу

Глиальные опухоли относятся к наиболее распространенной группе первичных новообразований головного мозга.

Глиальные опухоли делятся на 4 стадии, четвертая обладает самой высокой степенью злокачественности, то есть это рак. В клинике Acıbadem Maslak опухоль диагностируют на самых ранних стадиях, когда она успешно поддается лечению. Чем раньше будет удалено такое новообразование, тем больше шансов на то, что не будут затронуты жизненно важные функции. «Не нужно рисковать жизнью, ждать пока опухоль достигнет 4-й стадии» — предупреждает нейрохирург.

Симптомами наличия опухоли могут служить частые головные боли, постоянное недомогание, онемение конечностей, ухудшение памяти, потеря концентрации. Профессор Ильхан Эльмаджы также поясняет, что риск появления новообразований увеличивается при неправильном образе жизни, стрессах, злоупотреблении вредной пищей и алкоголем, курении.

Специалисты клиники Acıbadem для постановки правильного диагноза используют современные диагностические средства, которые позволяют определить проблему в начальной стадии.

Залог успешного лечения — новые технологии

Лечением опухолей головного мозга занимается команда врачей, в состав которой входят радиологи, онкологи, неврологи, нейрохирурги и нейроанестезиологи. Их знания и опыт позволяют справляться с самыми сложными проблемами, выходить победителями в борьбе с болезнью. Оперативное вмешательство проходит с использованием передовых методик, применяются микроскоп, нейроэндоскоп, интраоперационная томография, интраоперационный магнитный резонанс, нейромониторинг.

Профессор Ильхан Эльмаджы делает акцент на нейромониторинге, поясняя, что в операционной, независимо от того находится пациент под наркозом или нет, идет непрерывная оценка электрической активности мозга. Параллельно проводятся нейрорадиологические исследования, что помогает точно определить местонахождение областей, ответственных за жизненно важные функции в организме, оценить работу мозга в целом. Мозг каждого человека обладает определенными особенностями, врач должен оценить их перед операцией. Новые технологии, использование специального программного обеспечения позволяют это сделать. Нейрорадиологи могут точно указать, какие области отвечают за различные функции в организме, определить место локализации опухоли. На основании полученных данных проводим анализ, что облегчает проведение операции в каждом отдельном случае. Благодаря нейромониторизации значительно снижается риск повреждения тех тонких структур мозга, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.

Особую сложность представляет лечение метастазов, которые могут распространяться в мозг при раке легких, молочной железы, лимфоме. В клинике справляются с задачей с помощью Gamma Knife. Эта новейшая технология позволяет использовать с максимальной точностью, не затрагивая здоровые ткани, высокие терапевтические дозы облучения.

Доктор Ильхан Эльмаджы подчеркивает, что в клинике Acıbadem лечение пациентов с опухолями мозга проводит команда специалистов, то есть состояние оценивается комплексно, используются современные технологии и тем самым обеспечивается максимальный успех.

Для организации своего медицинского путешествия в Турцию вы можете обратиться в представительство Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (пересекает бульвар Эркиндик). Телефоны: +996 702 000 252, +996 312 624 588.