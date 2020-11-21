Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» девять дней

Считанные дни остаются до завершения стимулирующей лотереи «Поймай удачу» среди пользователей мобильного сервиса MegaPay. Не упусти уникальный шанс стать обладателем крутых призов от MegaCom и компаний-партнеров.

Напомним, что среди абонентов MegaCom разыгрываются более 200 ценных призов, в том числе главный — квартира на Иссык-Куле в ЖК LAZURIT от партнера ЗАО «Альфа Телеком» строительной компании «Оргтехстрой», а также:

номера категории «Золото» от компании MegaCom;

безлимитные пакеты интернета на год от компании MegaCom;

сертификаты на 100 литров бензина от сети АЗС «Газпромнефть»;

скидочные сертификаты на приобретение квартиры от ОАО «Оргтехстрой» на 200 тысяч и 400 тысяч сомов;

сертификаты на 5 тысяч сомов от онлайн-магазина Izishop.

Счастливых обладателей призов определяют с помощью генератора случайных чисел.

Что необходимо для участия в лотерее:

скачивай MegaPay в Google Play или App Store;

оплачивай товары и услуги через приложение;

сканируй QR-коды в центрах продаж и обслуживания MegaCom;

сканируй QR-коды на фискальных онлайн-ККМ-чеках (убедись, что чеки не испачканы и не помяты, а коды хорошо читабельны);

также используй другие доступные в MegaPay цифровые инструменты и зарабатывай баллы;

обменивай баллы на купоны (2 тысячи баллов = 1 купон).

Лотерея «Поймай удачу» продлится до 30 ноября. Финальный этап лотереи, в ходе которого разыграют квартиру мечты в ЖК LAZURIT на Иссык-Куле от компании «Оргтехстрой», состоится 11 декабря 2020 года.

MegaCom напоминает: чем больше купонов, тем выше шансы на победу!