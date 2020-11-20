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Бизнес

Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10 процентов

Пополнить номера абонентов MegaCom без комиссии теперь можно в мобильном приложении «МТС Банк» или на сайте электронного кошелька «МТС Деньги»!

Для пополнения счета необходимо:

  • зайти в личный кабинет приложения «МТС Банк» или сайта «МТС Деньги»;
  • перейти в раздел «Платежи»;
  • выбрать «Переводы в СНГ»;
  • найти «MegaCom Кыргызстан»;
  • ввести номер получателя и сумму к оплате.

Готово! После подтверждения оплаты деньги моментально зачисляются на номер получателя.

Также до конца 2020 года клиенты, совершившие переводы в СНГ через «МТС Деньги», получат кешбэк до 10 процентов.

Пополняйте баланс и сохраняйте деньги вместе с MegaCom!

Сервис реализован с «МТС Банком» в партнерстве с ООО НКО «МОБИ.Деньги».

Подобная информация об акции «Кешбэк до 10 процентов за переводы в СНГ» — по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/173808/
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