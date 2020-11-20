Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10 процентов

Пополнить номера абонентов MegaCom без комиссии теперь можно в мобильном приложении «МТС Банк» или на сайте электронного кошелька «МТС Деньги»!
Для пополнения счета необходимо:
- зайти в личный кабинет приложения «МТС Банк» или сайта «МТС Деньги»;
- перейти в раздел «Платежи»;
- выбрать «Переводы в СНГ»;
- найти «MegaCom Кыргызстан»;
- ввести номер получателя и сумму к оплате.
Готово! После подтверждения оплаты деньги моментально зачисляются на номер получателя.
Также до конца 2020 года клиенты, совершившие переводы в СНГ через «МТС Деньги», получат кешбэк до 10 процентов.
Пополняйте баланс и сохраняйте деньги вместе с MegaCom!
Сервис реализован с «МТС Банком» в партнерстве с ООО НКО «МОБИ.Деньги».
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