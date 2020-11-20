Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10 процентов

Пополнить номера абонентов MegaCom без комиссии теперь можно в мобильном приложении «МТС Банк» или на сайте электронного кошелька «МТС Деньги»!

Для пополнения счета необходимо:

зайти в личный кабинет приложения «МТС Банк» или сайта «МТС Деньги»;

перейти в раздел «Платежи»;

выбрать «Переводы в СНГ»;

найти «MegaCom Кыргызстан»;

ввести номер получателя и сумму к оплате.

Готово! После подтверждения оплаты деньги моментально зачисляются на номер получателя.

Также до конца 2020 года клиенты, совершившие переводы в СНГ через «МТС Деньги», получат кешбэк до 10 процентов.

Пополняйте баланс и сохраняйте деньги вместе с MegaCom!

Сервис реализован с «МТС Банком» в партнерстве с ООО НКО «МОБИ.Деньги».

Подобная информация об акции «Кешбэк до 10 процентов за переводы в СНГ» — по ссылке.