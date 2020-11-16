MegaCom подарил Дөөлөту Сыдыкову платиновый номер и год безлимитной связи

Компания MegaCom вручила известному манасчи Дөөлөту Сыдыкову, установившему мировой рекорд по длительности чтения эпоса «Манас», сертификат на получение платинового номера и год безлимитной связи.

Сказитель с радостью принял подарок и поблагодарил представителей сотового оператора за оказанное внимание.

Напомним, что Дөөлөт Сыдыков претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса: 12 ноября он непрерывно рассказывал эпос «Манас» на протяжении 14 часов 27 минут. За его выступлением на страницах СМИ, в соцсетях и непосредственно на площади Ала-Тоо следили десятки тысяч кыргызстанцев.

Стремясь внести свою лепту в сохранение духовного и культурного наследия наших предков, компания MegaCom с удовольствием поддержала уникальное мероприятие и обеспечила связью и интернетом организаторов и журналистов, освещавших это событие.